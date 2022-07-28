星宇標下桃機附近14公頃土地 朝大型國際航空目標挺進

星宇航空再出招，桃園航空城首批推出「桃園航空城優先產專區」標售案，星宇航空得標地約14.39公頃，座落桃園國際機場附近，後續將進行土地開發計畫準備，星宇航空將在此興建企業園區，並配合整體營運發展與需求分階段開發，預計於2025年動工興建，估計可增加約11萬個直接及間接就業機會，為桃園創造可觀的周邊效益。

星宇航空在2019年底即與桃園市政府簽訂合作意向書，計劃興建智慧、綠能、低碳的企業園區，包含企業總部大樓、地勤人員及飛航訓練中心、航機監控中心及機上侍應品各種延伸上下游附屬產業等投資計劃。目前星宇已在桃園設有運籌中心與維修棚廠，保稅大樓也預計於2023年完工後進駐。

星宇航空自成立之初即投入鉅資，以大型國際航空公司的規模進行各式軟硬體建設，期望透過建立並掌握自有資源，確保服務品質及飛航安全，提供旅客精品級的服務。

星宇航空表示，「桃園航空城」國家旗艦計畫是以桃園國際機場為核心，目標引進雲端運算、國際物流、航空輔助相關、生物科技、智慧車輛及綠能等六大產業，創造產業連結最高效益，建構桃園成為亞太地區的經濟樞紐，帶動台灣的經濟及國際地位，此目標與星宇航空努力方向一致。

作為台灣新進重要的國籍航空業者，星宇航空將整合相關產業鏈， 以促進航空及周邊發展之角色，規劃進駐桃園航空城，共同與桃園市政府打造航空產業生態圈。

星宇航空進一步指出，桃園國際機場為東亞航空交通樞紐，是國際旅客與貨物重要之轉運中心，未來第三航廈與第三跑道完工，將可大幅提升機場人流、物流及效能，而星宇航空以桃園機場為主基地，設立航空業發展之相關設施與廠房，將可大幅縮短營運作業效率，並持續帶入穩定成長之客運與貨運量。星宇航空期許能與桃園市政府攜手合作，帶動航空城產業群聚，落實「機場經濟學」政策，共同促進機場城市共榮成長。