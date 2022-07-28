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桃園航空城優先產專區標售案 統一超、星宇航空進駐

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

桃園航空城首批推出「桃園航空城優先產專區」標售案，今（28）日辦理「優先產業專用區土地標售案」價格標開標作業，引進統一超商、星宇航空、藥華、大樹醫藥、健策、中華貿易、力歐新能源等知名企業進駐，投資規模超過200億元。

「桃園航空城」是全台最大開發計畫，航空城先行篩選52公頃優先產專區釋出，9處基地分別位於新街溪西側、埔心溪西側及南崁溪東側，首波招商成功引進航空輔助、智慧車輛、國際物流、生物科技、綠色能源、雲端運算之桃園六大重點產業，其中7個基地順利標出，招商成功率近8成，預計可創造至少5,000個工作機會，為桃園產業再增添新動能。

桃園市政府經發局郭裕信局長表示，航空城計畫走過十多年歷程，鄭文燦市長任內透過推動全區聽政程序，釐清爭議，區段徵收工程陸續動工，進入實質開發程序。為因應近年台商回流及企業擴廠需求，產業用地明顯不足，在大家努力下，今年成功招商引進上市及知名集團企業開發。

郭局長指出，為帶動航空城產業群聚效應，採價格標納入投資計畫審查，投標廠商須提出投資計畫，經市府審查通過，始可完成決標，投資計畫書包含興建計畫、營運計畫、對桃園產業發展貢獻及須符合綠能低碳，如再生能源設置構想及綠建築規劃等，相信桃園航空城之機場經濟學能量將逐步發展，打造低碳樂活的都會新貌。

航空城 雲端運算

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