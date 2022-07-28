亞洲生技展 蔡總統：修法推動細胞治療與遠距醫療

為期四天的亞洲生技大展今（28）日開幕，蔡總統以影片方式致詞表示，2021年台灣生技公司營業額突破新台幣7,000億元，較前一年成長近10%。疫情下凸顯了生技產業的重要性，政府也正致力於修正法規，推動細胞治療與遠距醫療、立法指引再生醫療的發展，並成立基金支持相關研究。

亞洲生技大展今共邀集來自15個參展國家、超過50家上市櫃企業、550家指標性大廠展出；開幕式中，也頒發了本屆「2022傑出生技產業獎」，由中化合成生技、列特博生技、晨暉生技、中華海洋生技勇奪產業金質獎。

會中，蔡總統以影片方式致詞表示，生物科技是公共衛生及國家發展的重要關鍵，政府將醫療科技及精準健康列為長期發展的六大核心戰略產業之一，目標是讓臺灣成為精準醫療和數位公共衛生解決方案的領導者，期盼透過持續培育人才，推動更多國際合作及投資，再造生技產業高峰，改善各地生活。

蔡總統表示，2021年台灣生技公司營業額突破7,000億元，較前一年成長近10%，今年生技展以「串接亞洲生技價值鏈」(Connecting the Asian Value Chain)為主題，說明台灣生技領域日益提升的競爭力。

她表示，疫情凸顯出生技的戰略重要性，政府正採取相關措施促進產業發展，台灣建立國家資料庫以進行生醫大數據分析，並鼓勵生物藥劑生產；也修正法規以推動細胞療法及遠距醫療，並立法指引再生醫療的發展，同時成立基金以支援相關研究；也鼓勵培養生技人才，並協助國內公司在數位療法及智慧醫材等新興領域掌握商機。

此外，透過精準醫學和診斷服務的跨域合作，政府也將使臺灣成為該領域的領導者。特別在疫情爆發後，蔡總統親眼看到醫療機構將資通訊科技與醫療結合，有助提供更好的照護並拯救生命。

前副總統陳建仁表示，生技產業多年來已是台灣發展的重點產業之一，不論學研單位、政府與業者，皆合力打造產業生態系，他也期待，今年展會能創造更多國際合作機會。

開幕式中，也邀請本屆「2022傑出生技產業獎」14家生技公司得主，由前副總統陳建仁頒發獎牌。本屆的「傑出生技產業金質獎」，由中化合成生技、列特博生技、晨暉生技、中華海洋生技勇奪；「潛力標竿獎」則由祥翊製藥、台新藥、偉喬生醫、利統、地天泰農業生技榮獲。

以技術為主的「年度產業創新獎」，則由藥華醫藥的「百斯瑞明」、宇康生科的「可調式創新咽喉植入物APrevent VOIS」、明達醫學「全自動可攜式免散瞳眼底照相機」、葡萄王生技「富含猴頭素A猴頭菇菌絲體」、興農「生物農藥用光桿菌0805-P2R菌株」獲選。

今日的論壇重點之一，也由美商安美睿生技(Amarex)共同主辦，以「防範未來大流行」為題，邀請日前才獲得有機化學領域大獎「四面體獎」(Tetrahedron Prize)的前中研院院長翁啟惠、英國醫療數據分析公司Airfinity執行長Rasmus Bech Hansen、安美睿執行長Kazem Kazempour等，分享新冠病毒變異株不斷突變下感染者的長新冠(COVID Long Haulers)挑戰，以及如何透過開發廣效mRNA疫苗，和數據分析預測下一個病毒株、超前部署足夠的新冠疫苗，以面對下一個大流行。