臺鹽參展2022亞洲生技大展 搶攻7夕、寵爸商機

臺鹽（1737）參展2022亞洲生技大展，展出70年積累的海洋生技優勢，推出綠迷雅金彈潤、淨透美白系列系列等主力商品，以及會員點數7倍送、拉霸遊戲、商品兌換、UP機能吸凍飲限量送等每日700份好禮，吸引參觀人潮！並透過與全台台鹽生技門市、台鹽線上購串聯購物慶，線上線下攜手搶攻七夕、父親節商機！

台灣迎來後疫經濟復甦時期，今年亞洲生技大展適逢七夕情人節和父親節，買氣暢旺。臺鹽董事長吳容輝表示，民眾對於預防保健和美容保養品需求升溫，臺鹽將熱銷綠迷雅保養品、明星保健品和核心鹽水，帶到亞洲生技大展，規劃出展覽限定優惠活動，要和民眾分享臺鹽70週年創新的成果，帶來健康與美麗！

臺鹽近年虛實整合有成，全台台鹽生技門市搭上暑假七夕和父親節，推出購物慶活動，強打綠迷雅禮盒、綠迷雅男仕系列以及保健3寶禮盒，與台鹽線上購一起建立服務網絡，寵情人或孝敬爸爸，一次滿足！加上臺鹽這次參展亞洲生技大展推出代表性產品展覽限定優惠，加碼會員點數7倍送、拉霸遊戲、商品兌換、百元好物、滿額贈等活動，吸引現場玩遊戲和消費人潮之外，將串聯台鹽生技門市以及台鹽線上購，加成銷售能量，預計拉抬第三季業績。

2022亞洲生技大展即日起至7月31日在台北南港展覽館二館熱鬧展出，臺鹽位於Q616號展位，歡迎前來參觀選購。台鹽生技門市和台鹽線上購即日起至8月15日止同步推出購物慶，全系列商品皆有超值優惠。