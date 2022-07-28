快訊

直播／潤泰全、潤泰新重訊 說明重大決議

臺鹽參展2022亞洲生技大展 搶攻7夕、寵爸商機

經濟日報／ 記者吳秉鍇／即時報導
臺鹽參展2022亞洲生技大展。照片／業者提供
臺鹽參展2022亞洲生技大展。照片／業者提供

臺鹽（1737）參展2022亞洲生技大展，展出70年積累的海洋生技優勢，推出綠迷雅金彈潤、淨透美白系列系列等主力商品，以及會員點數7倍送、拉霸遊戲、商品兌換、UP機能吸凍飲限量送等每日700份好禮，吸引參觀人潮！並透過與全台台鹽生技門市、台鹽線上購串聯購物慶，線上線下攜手搶攻七夕、父親節商機！

台灣迎來後疫經濟復甦時期，今年亞洲生技大展適逢七夕情人節和父親節，買氣暢旺。臺鹽董事長吳容輝表示，民眾對於預防保健和美容保養品需求升溫，臺鹽將熱銷綠迷雅保養品、明星保健品和核心鹽水，帶到亞洲生技大展，規劃出展覽限定優惠活動，要和民眾分享臺鹽70週年創新的成果，帶來健康與美麗！

臺鹽近年虛實整合有成，全台台鹽生技門市搭上暑假七夕和父親節，推出購物慶活動，強打綠迷雅禮盒、綠迷雅男仕系列以及保健3寶禮盒，與台鹽線上購一起建立服務網絡，寵情人或孝敬爸爸，一次滿足！加上臺鹽這次參展亞洲生技大展推出代表性產品展覽限定優惠，加碼會員點數7倍送、拉霸遊戲、商品兌換、百元好物、滿額贈等活動，吸引現場玩遊戲和消費人潮之外，將串聯台鹽生技門市以及台鹽線上購，加成銷售能量，預計拉抬第三季業績。

2022亞洲生技大展即日起至7月31日在台北南港展覽館二館熱鬧展出，臺鹽位於Q616號展位，歡迎前來參觀選購。台鹽生技門市和台鹽線上購即日起至8月15日止同步推出購物慶，全系列商品皆有超值優惠。

生技 台鹽 父親節

延伸閱讀

推動精準健康生醫廊帶 南科率12廠商參加亞洲生技大展

礁溪寒沐「吃到飽+會館」快閃價近5折！海陸百匯無限吃再享戶外泳池與泡湯溫泉

七夕情人好「色」！CELINE超美粉紅小包眾女星搶先揹

七夕來宜蘭市「舊城聽老歌」 999個愛情鎖免費送

相關新聞

解密國際／易主之後 家樂福vs.好市多在台再拚高下

短短20天之內，兩大跨國零售業者在台灣布局出現重大變化。家樂福（Carrefour）周二同意以新台幣290 億元將台灣家樂福60%的股份售予合作夥伴統一集團...

推動精準健康生醫廊帶 南科率12廠商參加亞洲生技大展

「2022亞洲生技大展」今天在南港展覽館2館舉行，南科管理局以「南科優質生技醫材，躍升國際新視野」，整合區內各單位研發成...

中嘉集團衝刺寬頻業務 營運表現創佳績

有線電視多系統營運商（MSO）中嘉集團近年拓展寬頻服務有成，2022年上半年寬頻用戶數較去年同期成長近10%，且寬頻高資...

台積電擴廠推波助瀾 台中商辦推案總量衝800億史上新高

政府打房，市場注目焦點轉向商辦！最新市調指出，台中市明年商用不動產市場推案大爆發，建商火力集中在七期新市政中心，包括興富...

不忍了！2022下半年婚攝、婚宴會館檔期一位難求

國內疫情再度回穩，對於準新人們來說可謂好消息，終於能在親朋好友見證下完成終身大事、分享喜悅。據全台最大婚禮平台「Marr...

桃園工業地產旺 大園區成黑馬

信義全球資產統計上市櫃法人大型交易，桃園市2022年上半年工業地產交易規模為74億元，交易熱區落在大園區、蘆竹區、楊梅區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。