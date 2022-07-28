房市入鬼月「林新三五淡青」鬼城入場券卻變貴了

新興重劃區「林新三五淡青」林口新市鎮、新莊副都心、三峽北大特區、五股洲子洋和淡海新市鎮，及中壢的青埔特區，昔日因新建房屋量大、點燈率偏低，因而被外界戲稱為「鬼城」。但這些昔日鬼城，目前的房市入場券比4年前大漲200萬元以上。

住展雜誌研發長何世昌表示，「林新三五淡青」在2015～2017年經歷交屋潮，餘屋量多又逢房市轉空，市況慘淡且房價驟跌，但在餘屋順利消化後，加上政府建設、或民間投資陸續兑現，房價重啟飆車模式。

據住展雜誌統計，「林新三五淡青」自2018年房市漸漸復甦，至今年Q2房價悉數上漲，4年間房價漲幅約2至3成多不等；其中，漲幅較大的是洲子洋、淡海新市鎮、青埔特區所在的五股、淡水、中壢等地。

但與其他「鬼城」相比，淡海目前還有2字頭房價，是相對親民的購屋區。如果比較房價漲勢，那麼最驚人、漲幅最大的地方，中壢青埔特區堪稱第一，前波空頭修正時期，青埔部份餘屋案還驚見1字頭，但如今青埔各項民間投資與政府建設都已到位，新案成交價普遍大漲至每坪40萬元以上。

住展雜誌統計，2018年Q2在「鬼城」所在行政區購買30坪小宅，與今年Q2購買同樣坪數房子相比，可以省下165萬～285萬元不等。換言之，現在「鬼城」買房入場券，每張普遍比4年前貴了200萬元左右。