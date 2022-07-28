動展法嚴峻 休閒農場業者批「天龍法令」害產業退步

COVID-19疫情緩和，暑假親子開心出遊，休閒農場展示動物陸續被通知違反動物展演管理辦法，最低罰款5萬元，休閒農場業者無不跳腳，抨擊制訂相關條款的官員「嘸讀冊」；彰化縣動物防疫所今天表示，截至目前以輔導為主，沒開罰，而且彰化縣已放寬規定，業者通過審查不難。

動物展演管理辦法2019年9月公告實施沒幾個月，遇上COVID-19開始流行，餐飲和休閒農場隨著疫情調整營業模式，直到最近疫情降溫，消費民眾回籠，業者對動展法的諸多限制感到困擾，希望主管機關參照現實狀況修法，否則業者有繳不完的罰單。

彰化縣埔鹽鄉桂園自然生態農場飼養普通蛋雞和十多種品種的雞，遊客到這裡除了撿拾雞蛋，還可觀賞各品種的雞。

業者蔡桂輝說，動展法限制觀光休閒農場的動物不能展示、不能與人互動、不能撿拾雞蛋，動輒罰款，使得休閒農場努力從最基本的一級產業（生產）升級到二級、三級產業（加工、販售），被動展法打回「石器時代」原始狀態，只能單純的飼養動物。

蔡桂輝又說，通過動展法的第一個門檻是休閒農場面積需1公頃，彰化縣大多數農場跨不過去，迄今只有大山牧場等4個農場符合資格，其次是飼養10隻動物需繳交保證金10萬元，11隻到100隻繳交30萬元，飼養600隻以上繳交200萬元，若是他讓遊客看農場內9上千隻蛋雞，豈不是要繳交200萬元？

蔡桂輝認為動展法陳義過高，例如展演動物要設置專任動物經理人和專門技術人員各1名，農場每季交動物管理表，每年交自我評估報告，諸如此類「天龍法案」不但讓國內展示動物的各休閒農場難以經營，連民宿養的狗、貓跟投宿民眾互動都可能挨罰。

彰化縣動物防疫所指出，動展法當初保護供人騎乘的動物，像是夜市的迷你馬，修法後擴大到休閒農場等場所的動物，只要有展示、餵養、觸摸、騎乘的對外號召攬客、收費等營利行為都適用動展法，因休閒農場、餐飲等業者頻頻反映法令窒礙難行，尤其是六都很多餐廳飼養寵物開放與消費者互動，接到檢舉罰單都很頭痛，彰化縣政府已回應民意，依地方自治權限發布法令，有營業登記及展演動物需求的業者即可申請動物展演、與人互動。