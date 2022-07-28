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富豪瘋「打包式」買豪宅 潤泰敦峰上半年總銷31億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
潤泰敦峰。圖／台灣房屋建國民生加盟店提供
潤泰敦峰。圖／台灣房屋建國民生加盟店提供

不少高端客注重隱私，購置豪宅傾向整層「打包式」入手，據實價登錄，今年6月「潤泰敦峰」16樓成交兩戶，買家為家族相關企業公司「沛謙」、「伍佳投資」兩戶都以無貸款購入，總價共4.4億元，單價分別為224、227萬元。

另，「英屬維京群島商燦峰」買下北投區「全陽柏悅」21樓兩戶，總價共約2.16億元、單價約119.6萬元，創下社區新高。

台灣房屋集團趨勢中心觀察2022年上半年實價登錄，「潤泰敦峰」今年上半年總銷31億元，其中頗吸引「打包式」富豪，包括22樓兩戶，由「英屬維京群島商晶安投資」在一個月內分批購入；19樓兩戶由周姓自然人在1月買下，此外蔡姓自然人今年四月也買下「西華富邦」38樓兩戶。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，富豪一口氣買下多戶豪宅，其中過半還採用現金置產，主要因為資金豐沛，且無貸款可保持金流低調，加速過戶交易流程，也無畏升息壓力。

至於選擇一次買下同層兩戶，除了可以打通，彈性擴大室內使用空間之外，多半也是為子女家人置產，而同層不同戶，或住在同社區，不僅能彼此照應，還能保有各自獨立的生活空間，「包層」還能減少同層鄰居出入，兼顧居住隱私性。

張旭嵐指出，「潤泰敦峰」今年截至目前為止已經交易16筆，總銷近31億，榮登今年上半年台北市最賣座豪宅，今年甚至出現社區歷史新高單價239.9萬元，創下松山區最高單價紀錄，雖然該豪宅坐落於市民大道四段高架道路旁，但是建商將基地退縮50米，並以大面積綠蔭相隔，進一步降低高架的噪音干擾，吸引企業主和高資產族的目光。

台灣房屋天母忠誠加盟店店東賴彥廷表示，「全陽柏悅」屋齡僅2年，主力坪數為80坪，近一年社區平均成交單價約98萬元，這次最新成交的是頂樓戶，單價119.6萬元創下社區歷史新高，因基地位於天母西路上，社區緊鄰磺溪及天母，擁有清幽的視野環境，附近有榮總、振興醫院及台北護理健康大學，客層包括醫師、高端的退休族等。

第一建經研究中心副理張菱育表示，今年7月起，全台有6個縣市正式實施囤房稅，不過台北市早在2014年起就開始實施囤房稅，針對持有非自住用房屋三戶以上，每戶按3.6％課徵房屋稅，提高多屋族持有的成本。

對台北的高端族來說，持有多戶非自用房屋，需課徵較高的稅率已行之有年，囤房稅對於有置產需求及手中資金豐沛的高端客影響有限，且以法人名義購置，相關持有稅還可列入公司營運成本，因此遇到條件不錯的標的物仍會擇優進場。

囤房稅 豪宅

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