2022亞洲生技大展開幕 總統盼台灣成精準醫療的領導者

蔡總統今（28）日以錄影方式為「BIO Asia-Taiwan 2022」亞洲生技大展開幕典禮致詞，她指出，生物科技是公共衛生及國家發展的重要關鍵，政府將醫療科技及精準健康列為長期發展的六大核心戰略產業之一，目標是讓台灣成為精準醫療和數位公共衛生解決方案的領導者。她也期盼透過持續培育人才，推動更多國際合作及投資，再造生技產業高峰，改善各地生活。

蔡總統以英文致詞，全文內容如下：

首先，誠摯歡迎各位參加今年的亞洲生技大會暨生技大展。在此也要特別感謝主辦單位為籌辦本次活動的辛勞付出。

自2019年以來，亞洲生技大會為臺灣提供了一個深化國際交流、鼓勵創新，並凸顯台灣卓越生物技術的重要平臺。出席者來自世界各地，亞洲生技大會已發展成為生技界最大的展覽之一。我想藉此機會，恭喜所有參與者達成這個重大成就。

今年大會的主題為「串接亞洲價值鏈」，這說明了台灣生技領域日益提升的國際競爭力，我們運用資通訊專業技術開創新局，並在此價值鏈中扮演關鍵角色。

生物科技是公共衛生及國家發展的重要關鍵。2020年，我國政府將醫療科技及精準健康列為長期發展的六大核心戰略產業之一。在此計劃下，我們的目標是讓台灣成為精準醫療和數位公共衛生解決方案的領導者，結合我國世界級的醫療服務和技術專長，生技產業對台灣的重要性將會更為提高。

近期的成長顯示生技產業前景看好。2021年，台灣生技公司的營業額超過新台幣7,000億，較前一年成長近10%。事實上，在疫情大流行的這兩年多期間，我國生技產業的靈活度與研發能力，一直是我們社會及經濟韌性的關鍵驅動力。從設備製造到透過人工智慧和大數據掌控疫情，以及疫苗研發等，台灣展現了生技創新的能力，並為全球公共衛生因應 COVID-19疫情做出貢獻。

疫情凸顯出生技的戰略重要性，政府正採取相關措施促進產業發展，我們建立國家資料庫以進行生醫大數據分析，並鼓勵生物藥劑生產；也修正法規以推動細胞療法及遠距醫療，並立法指引再生醫療的發展，同時成立基金以支援相關研究；也鼓勵培養生技人才，並協助國內公司在數位療法及智慧醫材等新興領域掌握商機。

透過精準醫學和診斷服務的跨域合作，我們將使台灣成為該領域的領導者。特別在疫情爆發後，我親眼看到醫療機構所做的工作，將資通訊科技與醫療結合，有助提供更好的照護並拯救生命。透過持續培育人才，推動更多國際合作及投資，將可再造生技產業高峰，並改善各地生活。

最後，再次歡迎各位參與亞洲生技大會與生技大展，祝福活動圓滿成功。謝謝大家。