新莊副都心開始衝了！遠雄九五每坪75萬元創新高

實價揭露，新北市新莊副都心指標豪宅「遠雄九五」39樓5月出現最新成交，總價約1.44億，每坪75萬元，創社區新高價，也是新莊史上最貴單價。

全國不動產總經理藍怡婷表示，「遠雄九五」今年3月32樓也成交72.7萬元，一掃過去房市低潮陰霾，高樓層確定站穩7字頭，對比社區單價曾一度跌到4~5字頭行情，可說是重返榮耀，穩坐新莊第一豪宅王寶座。

藍怡婷表示，前一波房市反轉下修，新莊副都心與頭前重劃區因推案量大，成為新北市房市重災區，屢傳認賠殺出慘案，且慘賠1~2成起跳，即便是這２年房市回溫，仍有不少賠錢交易，包括「遠雄國都」、「遠雄中央公園」在今年都有轉手賠售狀況。

全國不動產新莊頭前加盟店店長陳珮心表示，新莊兩大重劃區競爭激烈，其中40~60坪3房戶型，因占重劃區至少5成以上量體，產品相似度高，先前跌價機率相當高。

然而像「遠雄九五」百坪景觀超豪宅設計，屬於獨特豪宅客市場，物件相當稀有、交易量也不多，因此即便歷經房市「上沖下洗」也從未出現轉手賠售交易。

陳珮心指出，「遠雄九五」樓高42層，因此高低樓層價差大，以25樓為分水嶺指標，25樓以上享無敵景觀視野，房價向來不會有太大波動，產品保值性高，最低單價也要60多萬。

至於25樓以下甚至低樓層戶別，房價隨市場波動起伏，甚至出現4~5字頭交易，不過因規劃大坪數產品，總價仍都超過6000萬。

陳珮心分析，目前副都心基本盤5字頭起跳，有鄰近捷運、宏匯廣場或面公園利多之新建案以及小坪數產品，則站上6字頭；頭前重劃區房價也逐步上揚，相較過去相似產品每坪單價平均少副都心5萬，現在僅少3萬元左右。