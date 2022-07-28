政府打房奏功＋有感建設不斷 建商鎖定台中蛋黃區推案

政府打房奏功，蛋白區、重劃區開發腳步慢下來，加上台中一波波「有感」重大建設，猶如新北翻版，建商鎖定台中機能成熟的蛋黃區推案，也有採先建後售，搶攻自住客層。

北部上櫃建商鉅陞國際董事長褚學忠說，政府打「炒房」對資金鏈有效控制，讓建商在重劃區、蛋白區推案腳步停下來，回歸深耕市區、蛋黃區。鉅陞國際看好台中為中部消費中心，重大建設持續推出，成立台中分公司，以台中為重點推案。

褚學忠指出，鉅陞國際在台中市中心、生活機能成熟的蛋黃區推案，首案位在西屯區台灣大道，預計9月公開，第二案位於西屯區黎明路與市政路口，預計明年第一季推案，主攻中小坪數產品。

興富發建設副總經理廖昭雄說，「鉑金愛悅」大樓建案位於蛋黃區的七期重劃區西屯區市政北一路、惠民路口，步行到國家歌劇院僅1分鐘路程，生活機能成熟，邀請知名設計團隊打造8款精裝修房型，讓客戶不必為了找設計師、裝修師傅傷腦筋。

久樘開發說，在蛋黃區12期重劃區推出電梯豪墅案「久樘柏登莊園」，採先建後售，最近完工落成。近水湳經貿園區、中央公園，一旁邊就是7200坪文修公園，步行5分鐘可達逢甲商圈，且為西苑高中、逢甲大學等明星學區，近中彰快速道路、國道一號，交通四通八達。

「丹源齊玉」副總經理曾烱峰說，大樓建案自住客與置產約占八成，基地位於北單元二近七期、公益路商圈，加上「交六」用地觀光飯店等重大建設加持，未來政路及龍富路開通，建商搶進推案。