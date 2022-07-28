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政府打房奏功＋有感建設不斷 建商鎖定台中蛋黃區推案

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市單元二「丹源齊玉」自住客與置產客約占八成。記者趙容萱／攝影
台中市單元二「丹源齊玉」自住客與置產客約占八成。記者趙容萱／攝影

政府打房奏功，蛋白區、重劃區開發腳步慢下來，加上台中一波波「有感」重大建設，猶如新北翻版，建商鎖定台中機能成熟的蛋黃區推案，也有採先建後售，搶攻自住客層。

北部上櫃建商鉅陞國際董事長褚學忠說，政府打「炒房」對資金鏈有效控制，讓建商在重劃區、蛋白區推案腳步停下來，回歸深耕市區、蛋黃區。鉅陞國際看好台中為中部消費中心，重大建設持續推出，成立台中分公司，以台中為重點推案。

褚學忠指出，鉅陞國際在台中市中心、生活機能成熟的蛋黃區推案，首案位在西屯區台灣大道，預計9月公開，第二案位於西屯區黎明路與市政路口，預計明年第一季推案，主攻中小坪數產品。

興富發建設副總經理廖昭雄說，「鉑金愛悅」大樓建案位於蛋黃區的七期重劃區西屯區市政北一路、惠民路口，步行到國家歌劇院僅1分鐘路程，生活機能成熟，邀請知名設計團隊打造8款精裝修房型，讓客戶不必為了找設計師、裝修師傅傷腦筋。

久樘開發說，在蛋黃區12期重劃區推出電梯豪墅案「久樘柏登莊園」，採先建後售，最近完工落成。近水湳經貿園區、中央公園，一旁邊就是7200坪文修公園，步行5分鐘可達逢甲商圈，且為西苑高中、逢甲大學等明星學區，近中彰快速道路、國道一號，交通四通八達。

「丹源齊玉」副總經理曾烱峰說，大樓建案自住客與置產約占八成，基地位於北單元二近七期、公益路商圈，加上「交六」用地觀光飯店等重大建設加持，未來政路及龍富路開通，建商搶進推案。

豐邑機構總經理邱崇喆說，新案「豐邑 G TOWER」位處高綠覆的蛋黃區單元三，往東可到兆元產區，與七期、水湳經貿園區可快速連結，交通地利。豐邑機構購入旅法藝術家呂榮琛畫作贈與社區，再添藝術氣息。

12期電梯豪墅案「久樘柏登莊園」採先建後售，庭園設計別具風格。記者趙容萱／攝影
12期電梯豪墅案「久樘柏登莊園」採先建後售，庭園設計別具風格。記者趙容萱／攝影
「久樘柏登莊園」在12期電梯豪墅案採先建後售。記者趙容萱／攝影
「久樘柏登莊園」在12期電梯豪墅案採先建後售。記者趙容萱／攝影
興富發建設在台中市七期重劃區推出「鉑金愛悅」。記者趙容萱／攝影
興富發建設在台中市七期重劃區推出「鉑金愛悅」。記者趙容萱／攝影
豐邑機構購入旅法藝術家呂榮琛畫作贈與社區，再添藝術氣息。記者趙容萱／攝影
豐邑機構購入旅法藝術家呂榮琛畫作贈與社區，再添藝術氣息。記者趙容萱／攝影
鉅陞國際董事長褚學忠說，政府打「炒房」讓建商回歸深耕市區、蛋黃區。記者趙容萱／攝影
鉅陞國際董事長褚學忠說，政府打「炒房」讓建商回歸深耕市區、蛋黃區。記者趙容萱／攝影
鉅陞國際董事長褚學忠說，政府打「炒房」讓建商回歸深耕市區、蛋黃區。記者趙容萱／攝影
鉅陞國際董事長褚學忠說，政府打「炒房」讓建商回歸深耕市區、蛋黃區。記者趙容萱／攝影

重劃區 建商

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