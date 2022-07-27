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北市Q2新屋房價每坪飆上109萬新高 桃園單季漲16%最兇

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
桃園房市示意圖。記者游智文／攝影
桃園房市示意圖。記者游智文／攝影

最新第2季國泰全國房地產指數出爐，全國新建案每坪可能成交價攀上45.86萬元新高，且七大縣市新屋房價全數創下歷史新高，又以桃園市、新竹縣季增16.3%、11.1%最多，台北市新建案每坪成交價飆上109.04萬元新高行情，讓整體第2季新屋市況呈現「量縮、價揚」態勢。

值得注意的是，第2季成交量指數僅新竹、台中、台南呈現季增20~65.7%成長幅度，但雙北市、桃園、高雄四大都會區成交量指數卻大幅衰退45~70%左右，又以桃園季減七成最多。

國泰房地產指數指出，從區域觀察，北北桃區域新屋成交量同步出現量縮二至七成幅度，其中桃園因各項重大建設與計畫推動，開價持續上漲，加深買賣雙方對價格認知落差，影響去化速度，導致量縮；台北市新案屢創新高，但因新案多在精華區域，因此成交量僅萎縮二成、表現相對持穩。新北市則因部分建案延後推案，在推案量萎縮下，反倒讓銷售率持穩。

第2季新竹新建案市場，因受到熱錢竹科就業需求的影響，加上部分建案特殊銷售手法及區域的投資買盤，導致房價明顯上漲，區域市況呈現價漲量穩，區域房市相對有撐。

至於中南部市場，均受惠高科技大廠擴廠效應，區域房市雨露均霑，台中、台南表現為價量俱漲，但高雄市銷售率、成交量表現均差，成交量縮達五成，值得注意。

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