掌握七大關鍵 布局疫後生醫數位化新浪潮
2022年BioAsia亞洲生技大展即將登場，加之，近期台灣首家生技創投登錄興櫃，生技醫療產業議題再掀波瀾。勤業眾信聯合會計師事務所今（27）日發布《生命科技產業展望－大規模數位化：兌現科學的承諾》報告，內容指出，在疫情肆虐的這兩年期間，生命科技產業與利害關係人展開前所未有的合作，創造出更多以患者為中心、共同式體驗；而面對敏捷的數位原生新創企業的競爭，傳統生命科技企業的數位化規模擴大且加速。
展望2023年，勤業眾信建議，生命科技產業應聚焦「優化研發產出效率、以患者為中心、改變人才體驗、加速審查流程、加快數位轉型、提高供應鏈韌性、關注ESG要求」七大趨勢，把握新科學時代帶來的眾多機遇。
勤業眾信聯合會計師事務所生技醫療產業負責人虞成全資深會計師表示，起初各界擔心COVID-19疫情造成患者招募及臨床試驗執行的延遲等負面情事，並沒有對生命科技產業造成過大衝擊，且因著COVID-19疫苗使用的mRNA技術，讓各界對細胞和基因療法等新科學發展的關注度和投入更多。
根據Global data截至2021 年第一季統計，全球有2,261 項細胞、基因和組織臨床試驗進行中，且預計2022 ～ 2023年細胞和基因療法在美國和歐洲的新核准上市數量將創紀錄。台灣近期更推出「生技醫藥產業發展條例」和「再生醫療三法」草案鼓勵新興生技領域發展，挹注成長新動能，期待帶領台灣生技醫療產業創高峰。
勤業眾信聯合會計師事務所生命科技產業負責人陳重成資深會計師指出，疫情帶來的各種變化將會持續發生，隨著可蒐集和用來分析健康醫療資料的工具越來越多，生命科技企業即將迎接的是「大規模數位化」的時代。
勤業眾信針對生技製藥高階主管調查研究發現，82% 的受訪者認為數位轉型趨勢將在疫後延續，而近五成受訪者認為需要更好的數位創新策略；另根據 IDC（International Data Corporation）研究，未來五年全球數位轉型支出將首度超過10 兆美元。而生命科技企業的領導者未來面臨的最大挑戰，是如何確保加快數位化的進展，以及成為一個擁有清晰、凝聚力、和有大膽願景的領導者，把握因疫情而浮現或加速發展的機會。
重塑生命科技產業發展的七大重要趨勢：
一、 優化研發產出效率
臨床資料外的遺傳資訊日漸完備和新興科技持續進步，正改變生命科技企業處理藥物研究和開發的方式，在新的產業研究發現和真實世界證據（RWE）的支持下，帶動COVID-19疫苗使用的mRNA技術、細胞以及基因療法等科學上的突破，預計未來還會開創出更多使用場景。此外，用於加快研發COVID-19疫苗和治療產品的新流程，現在也應用於其他藥物上，透過調整性（adaptive）、去中心化（decentralized）和混合（hybrid）的臨床試驗模式，提高臨床試驗的多樣性和效率。
二、 共創以患者為中心的體驗
在疫情的影響下，業界將更強調以患者為中心、共同式體驗模式，使患者在「最初的構思、設計、評估、測試、推出產品」治療旅程中能夠更平等地參與決策，以獲得準確的患者洞察，幫助生命科技企業提供更有效、更加個人化的健康結果。
三、 創造以人為本的工作體驗
疫情改變了社會對工作模式的看法，在虛擬及混合辦公模式當道的新世界，生命科技企業需要更多彈性來適應新常態。此外，面對「大離職潮」（Great Resignation）下競爭激烈的人才市場，生命科技企業須掌握「大重構潮」（Great Re-imagination），藉由新興科技和了解掌握員工對工作的喜好，提供以人為本的職場體驗，成為適應性更強韌的企業。
四、 全球審查流程加速、擴大數位化和跨域合作
相較於典型抗癌藥物研發須耗時十餘年，輝瑞（Pfizer-BioNTech）COVID-19 疫苗研發和取得緊急使用授權，僅花了十個月時間。疫情期間，主管機關透過真實世界數據（RWD）和真實世界證據（RWE）、數位技術，搭配加速核准、優先審查、突破性療法、快速審查和滾動式送審，以及擴大國際間主管機關合作等機制，不僅加速審查時程，更能兼顧安全性與時效提供患者藥物。
五、 加快數位轉型
Deloitte 與《財星》雜誌最近一份發表的報告顯示，市場上15 個產業中有超過七成（77%）的執行長表示，COVID-19危機加速了數位轉型，並預計生命科技產業的數位轉型趨勢更將持續加速，企業將積極推動實現更長遠的策略數位化目標，從單純的「數位化發展」（doing digital）跨至「化身數位思維」（being digital）。舉例而言，莫德納（Moderna）透過建構雲端支援、流程和資料整合、智慧連網裝置、自動化、分析技術和 AI 等數位基礎，快速且流暢將 mRNA 藥物從概念、研究和臨床開發再到為患者提供服務。
六、 提高供應鏈韌性
生命科技企業因全球疫情、市場動盪和半導體短缺等因素造成的供應鏈中斷，影響其營運成本和利潤，正重新思考營運策略和強化供應鏈的韌性。根據最近Deloitte與《財星》雜誌所做的調查，67% 的生命科技和醫療照護產業的執行長預計改變獲利／訂價模式，以及半數的執行長有意在 2022 年與更多合作夥伴共同拓展供應鏈生態系，並透過使用自動化、智慧工廠及人工智慧等技術，來推動生產流程的數位化及提升供應鏈韌性，達到靈活的製造流程和彈性的供應鏈。
七、密切關注環境、社會和治理（ESG）的要求
隨著全球企業面臨日漸嚴格的揭露要求及新的全球標準，環境、社會與治理（ESG）績效表現，將受到更多主管機關、投資人或客戶更密切的關注與監督。生命科技企業的領導者將更著重環境永續性、藥品訂價、改善藥品可及性、健康和種族平等，及促進領導團隊的多樣性等至關重要的ESG元素。
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