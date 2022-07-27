掌握七大關鍵 布局疫後生醫數位化新浪潮

2022年BioAsia亞洲生技大展即將登場，加之，近期台灣首家生技創投登錄興櫃，生技醫療產業議題再掀波瀾。勤業眾信聯合會計師事務所今（27）日發布《生命科技產業展望－大規模數位化：兌現科學的承諾》報告，內容指出，在疫情肆虐的這兩年期間，生命科技產業與利害關係人展開前所未有的合作，創造出更多以患者為中心、共同式體驗；而面對敏捷的數位原生新創企業的競爭，傳統生命科技企業的數位化規模擴大且加速。

展望2023年，勤業眾信建議，生命科技產業應聚焦「優化研發產出效率、以患者為中心、改變人才體驗、加速審查流程、加快數位轉型、提高供應鏈韌性、關注ESG要求」七大趨勢，把握新科學時代帶來的眾多機遇。

勤業眾信聯合會計師事務所生技醫療產業負責人虞成全資深會計師表示，起初各界擔心COVID-19疫情造成患者招募及臨床試驗執行的延遲等負面情事，並沒有對生命科技產業造成過大衝擊，且因著COVID-19疫苗使用的mRNA技術，讓各界對細胞和基因療法等新科學發展的關注度和投入更多。

根據Global data截至2021 年第一季統計，全球有2,261 項細胞、基因和組織臨床試驗進行中，且預計2022 ～ 2023年細胞和基因療法在美國和歐洲的新核准上市數量將創紀錄。台灣近期更推出「生技醫藥產業發展條例」和「再生醫療三法」草案鼓勵新興生技領域發展，挹注成長新動能，期待帶領台灣生技醫療產業創高峰。

勤業眾信聯合會計師事務所生命科技產業負責人陳重成資深會計師指出，疫情帶來的各種變化將會持續發生，隨著可蒐集和用來分析健康醫療資料的工具越來越多，生命科技企業即將迎接的是「大規模數位化」的時代。

勤業眾信針對生技製藥高階主管調查研究發現，82% 的受訪者認為數位轉型趨勢將在疫後延續，而近五成受訪者認為需要更好的數位創新策略；另根據 IDC（International Data Corporation）研究，未來五年全球數位轉型支出將首度超過10 兆美元。而生命科技企業的領導者未來面臨的最大挑戰，是如何確保加快數位化的進展，以及成為一個擁有清晰、凝聚力、和有大膽願景的領導者，把握因疫情而浮現或加速發展的機會。

重塑生命科技產業發展的七大重要趨勢：