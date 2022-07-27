興富發新案祭低首付搶客 市政新銳、鉑金愛悅上膛

興富發建設（2542）發言人暨副總廖昭雄今（27）日表示，今年上半年房市多空訊息紛踏，像是通膨、升息、戰爭等外在因素干擾，尤其是國內疫情爆發，衝擊房市看屋人潮；不過他認為，基本上台灣經濟並沒有變壞的因素，加上接下來如果各國開放邊境，將刺激經濟效益將隨之擴大。

他認為，今年第3季是重要的房市信心線之壓力測試，尤其又有選舉干擾，因此需密切觀察本（3）季房市來人、成交、推案量表現，若能較去年同期小幅成長5~10%，對房市會相對健康。

他強調，興富發建設集團年推案規模在五、六百億元左右，由於推案量龐大，因此不太會像其他同業出現因應市況、延後推案的動作，多數建案都是拿到建照、確定大項工程成本後，就會進行預售推案。

廖昭雄指出，以7月來說，目前在線銷售新推案以集團兩大新案最受矚目，集團先推出總銷90億元「市政新銳」，以及總銷約近100億元「鉑金愛悅」，目前銷售均不錯。

「市政新銳」位於台中河南路四段與惠文七街，該案主委黃惠玲表示，該案已有實價登錄，惟該案擁有露臺可使用，因此每坪成交價在88萬元，不過扣除露臺每坪成交價約在70萬元以上；「鉑金愛悅」則位於市政北一路、惠民路口，請來國際酒店設計團隊「G.A Design」以及「PIA Interior」設計，每坪開價70~75萬元，規劃48~65坪。