縱橫車壇百年汽車品牌MG 今登台

縱橫車壇百年MG品牌今（27）日正式由總代理台灣英倫摩里斯(MG Taiwan)宣佈導入，首度展演MG在台第一款由中華汽車製造生產的全新力作 HS 1.5T汽油與HS PHEV雙動力車型，MG HS車系以高性價比進軍熱門中型休旅級距，代表MG品牌深耕台灣永續經營的企圖與決心。

MG Taiwan總經理陳宗裕闡述MG汽車的品牌經營理念、極具競爭力的產品規劃、完善的經銷體系佈局，以及結合線上與線下實體據點服務的新銷售模式。

MG Taiwan看準近年持續成長的休旅車市場，以及低排量大馬力與新能源之市場潮流，在今日首度亮相在台第一款新車-當家跑格休旅HS車系，以高性價比和出眾的配備水準為訴求，分別推出百萬內超值首選「HS 1.5T」，以及國產唯一PHEV插電式混合動力「HS PHEV」兩種動力編成車款。

源自英國以經典八角形標誌馳名世界的MG汽車成立於1924年，即將於2024年慶祝品牌100周年的生日。百年來MG品牌除了締造無數佳績，更承載著許多動人故事；2007年起在《財富》世界500大排名第60的大企業-上汽集團主導下，以原廠豐富的資源在全球屢創銷售佳績，行銷全球80多個國家，同時還囊括全球12大國家與區域指標性汽車大獎，並在2021年繳出全球銷售超過47萬輛的耀眼成績單。

陳宗裕進一步指出，在安全方面，多次榮獲EURO NCAP五星安全評鑑殊榮的MG。此外，隨著空污、氣候變遷、碳中和等議題在全球發酵，MG在科技創新及綠能環保的研發上亦不遺餘力，不僅推出多款新能源車型熱銷歐洲市場，更在瑞典與挪威分別繳出排名第4與第10的電動車銷售佳績。

在經銷佈局方面，MG全台6大經銷商將於今(2022)年建置9個專屬MG的全方位服務中心(包含銷售及維修保養)，讓消費者享受到完整的購車與保修體驗，未來也預計在2024年底前逐步拓展至全台30個以上經銷與服務據點，以完善綿密的實體經銷網絡，提供車主賓至如歸的感受。

此外，MG Taiwan透過MG官網和My MG APP與實體經銷通路整合，在購車前除了提供透明化價格，免除消費者到處比價的麻煩與怕買貴的疑慮，更可透過官網直接選擇試乘路線(山路/高速/市區)，提供客製化試乘體驗；而在訂車後，MG車主可以利用官網與APP查詢新車準備與交車進度，還可透過My MG APP預約回廠以及掌握維修進度與愛車資訊，並可以累積保修紅利積點，實踐智慧與便捷兼具的購車及保修之新體驗。

雙車型不僅以吸睛的外觀搭配全景天窗，完美演譯HS車系與生俱來的勁潮本色，同時配備Level 2等級的主動安全科技MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統，具備ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統以及LKA車道保持輔助系統，並且搭載AEB自動緊急煞車系統、TJA交通壅塞輔助系統、360°環景影像輔助系統、BSD盲點偵測系統、LCA車道變換輔助系統、RCTA後方盲區偵測系統、DOW開門盲區警示系統、SAS智能限速系統、IHC遠近光燈自動調節系統、HDC陡坡緩降控制系統、HSA陡坡起步輔助系統等安全配備，以最高規格的安全防護守護每一位乘客安全。

在內裝部份，藉由雙前座電動一體式賽車椅，營造出駕駛艙性能操駕氛圍，並以2720mm長軸距優勢，賦予每位乘客寬敞舒適的乘坐空間。另外，HS 1.5T、HS PHEV搭載12.3吋數位儀表與10.1吋懸浮式觸控螢幕，並內含Apple CarPlay® 及 Android Auto™功能，所有資訊直覺整合，提供饒富娛樂性的數位化使用體驗。

HS 1.5T搭載了MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，可提供最大馬力180ps /5,600rpm與最大扭力29.1kgm/1,500~4,000rpm的動力輸出，並採用換檔迅速的7速DCT雙離合器變速箱，同時還提供Drive Mode多重駕駛模式，具低稅賦優勢及強悍的動力輸出，全車並享有4年或12萬公里的原廠保固。

至於國產首輛插電式混合動力車款HS PHEV，則是採用MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓引擎搭配高功率永磁同步馬達，擁有超越同級的291ps最大綜效馬力與48kgm的最大綜效扭力，並輔以10速智能電動變速箱，創造令人心跳加速的駕馭快感。HS PHEV不僅是一款能提供車主雙重動力個性的性能休旅，更是能解決電動車里程焦慮的最佳解方。