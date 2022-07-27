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夏日必聽歌單！A-Lin、周湯豪、孫盛希TikTok熱力開唱

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
鼓鼓呂思緯、吳霏、Marz23 在 #夏日雲端音樂節，不同曲風嗨翻盛夏。 圖/TikTok提供
鼓鼓呂思緯、吳霏、Marz23 在 #夏日雲端音樂節，不同曲風嗨翻盛夏。 圖/TikTok提供

夏日熱浪來襲，在尋找適合夏天聽的歌單嗎？TikTok 推薦夏日多元曲風歌單，從樂壇巨星到竄紅新秀，集結夏日好聲音陣容，A-Lin、周湯豪孫盛希等知名歌手在 TikTok 熱力開唱，從熱力美聲、熱情搖滾、動感電音到夏夜抒情全收錄。此外，熱力四射的 #夏日雲端音樂節 也正在 TikTok 上如火如荼展開，鼓鼓呂思緯、吳霏、Marz23 熱情歌聲，嗨翻這個夏天。

盛夏歌單首推由充滿力量的天后美聲作為開場。天生歌姬 A - Lin（@920alin）時常在 TikTok 分享創作日常，近期更在 TikTok 分享主打〈摯友〉的錄音室現場和自彈自唱雙版本，為粉絲謀福利，翻唱熱潮攻佔 TikTok。

聽完天后的熱力美聲，來首夏日抒情。橫跨創作歌手、MV 導演和選秀導師的音樂才子周湯豪（@nickthereal4sho），除了常在 TikTok 展現鎂光燈外輕鬆的另一面，大玩創意特效並與粉絲開心互動，近期更透過短影音第一次獻唱日文歌，並特別用抒情方式翻唱日本經典情歌〈接吻（Original Love）〉，深情詮釋讓粉絲立刻感受心臟爆擊！他更大方在 TikTok 分享自己非常喜歡這首歌，是這一年來最常聽的一首歌。

接著來首拉丁美洲的熱帶性感節奏，金曲女神孫盛希的熱門主打〈jagi〉，最近才以超強氣場稱霸音樂盛會紅毯的才女孫盛希（@sunshishi_tiktok），攜手全才音樂人 KIRE（@kireyung）推出〈jagi〉，立刻席捲樂壇！唱跳放電系單曲融合中、英、韓三種語言的歌詞，帶來夏日戀愛的直率和勇敢。孫盛希更在 TikTok 推出雙人舞蹈比賽，邀請社群一起跟著輕快節奏跳出甜蜜舞步。

演唱會人氣歌手鼓鼓呂思緯（@gboyswag_official）帶來下一首夏日流行曲風，以洗衣機為景，創作輕快有趣組曲，蒐錄〈為愛而愛〉、〈聽到請回答〉等新曲，帶給聽眾清爽夏日節拍和數不盡的甜蜜泡泡。下一首大人系 R & B 情歌〈But I〉，由樂壇新秀吳霏（@george_fei_）深情詮釋成熟又淡淡遺憾的愛戀，帶來化不開的夏夜尾韻。最後，炎炎夏日由唱作歌手 Marz23（@marrrz23）的熱血搖滾做為歌單結尾， Marz 透過熱血新曲〈不搖就滾〉，邀社群擁抱人生做自己，活出純粹搖滾精神。

孫盛希 周湯豪

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