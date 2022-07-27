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捨不得起家厝！信義房屋DiNDON智能賞屋讓回憶永留存

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
DiNDON智能賞屋結合AI機器學習與即時渲染的3D變裝，2D、3D空間結構輕鬆掌握，身歷其境瀏覽房屋。圖片來源：信義房屋
DiNDON智能賞屋結合AI機器學習與即時渲染的3D變裝，2D、3D空間結構輕鬆掌握，身歷其境瀏覽房屋。圖片來源：信義房屋

你收過最特別的結婚周年禮物是什麼？吳先生、吳太太在結婚十週年之際，興起換屋念頭，並委託信義房屋師大分部店專員李星懿售屋，雖然順利找到承接買方，兩人對於「起家厝」仍有些不捨；李星懿得知後，將信義房屋DiNDON智能賞屋影片，和自己拍攝的物件介紹影片提供給夫妻倆留念，成為最有紀念價值的結婚周年禮物。

吳先生、吳太太新婚時，買下羅斯福路上一戶公寓當作新房，由於地點優越、周邊機能方便，一住就是10年，直到出現換屋需求，才決定要將「起家厝」出售。但開始售屋後，經歷疫情等因素，銷售過程一度不順利，李星懿苦思如何替物件做行銷？最後決定拍攝DiNDON智能賞屋，並搭配自己錄製的介紹影片，讓潛在買方先在網路上透過DiNDON智能賞屋了解房屋的2D、3D空間結構，並能聆聽由真人的講解屋況、格局特色。

兩支影片上線後約1個月，真的找到了適合的買方，經過複看、出價洽談，最後也順利成交。李星懿說，這戶公寓是吳先生、吳太太的起家厝，兩人對房子有深厚感情，就連換屋到新家，整體裝潢仍比照舊家風格，就連交屋前，兩人也時常回舊家看一看；因此在交屋那天，便將DiNDON智能賞屋及真人講解影片原檔，提供給吳先生、吳太太，成為最有紀念意義的禮物。

「那是很有感情的房子，搬家後不能再回去了，但透過影片留念，也算是保留住回憶！」吳先生、吳太太笑說，雖然自己也可以替房子拍照或錄影，但無法做到3D格局鳥瞰、量尺計算，也沒有人能把屋況的細節說明得那麼清楚，但是，透過信義房屋提供的兩支影片，就可以把房子的樣貌永遠留存。

信義房屋仲介產品部執行經理溫家政指出，DiNDON智能賞屋是結合AI機器學習與即時渲染3D變裝，2D / 3D空間結構都能輕鬆掌握，而透過專員拍攝短影片，則會透過影音方式詳細介紹物件、社區概況，對於協助屋主銷售物件有很大幫助。根據信義房屋（9940）內部統計，自2020年7月DiNDON智能賞屋上線後，截至今年3月，拍攝DiNDON智能賞屋物件多了7成點擊率，成交速度也提高2成，有助於屋主進行房屋銷售。

信義房屋師大分部店專員李星懿替物件拍攝專員講解影片，詳細說明屋況，打破疫情間看屋不便的限制。圖片來源：信義房屋
信義房屋師大分部店專員李星懿替物件拍攝專員講解影片，詳細說明屋況，打破疫情間看屋不便的限制。圖片來源：信義房屋

信義房屋 結婚 疫情

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