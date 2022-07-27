亞洲生技大展明開展 美容保健展同步登場

亞洲生技產業年度盛會，亞洲規模最大國際型生技展會「2022 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大展」將於明（28）日至7月31日在台北南港展覽館二館一、四樓雙層展廳盛大開幕。其中開幕典禮邀請到前副總統陳建仁、中央疫情指揮中心指揮官王必勝，為展會揭開序幕，蔡英文總統也錄製影像祝賀，共同見證台灣生技成果。另，「2022 亞洲美容保養．生技保健大展」也將同步登場，今年展會規模盛大，現場超過250家廠商、破700個攤位攜手展出。

亞洲生技大展今年展會主題為「串接亞洲生技價值鏈(Connecting the Asian Value Chain)」，展示亞洲生技正在引領的創新、市場、供應、投資價值鏈，並與在地、國際、未來鏈結，將台灣打造成亞洲生技領域的核心重鎮。展會共匯集9大國家館、50家上市櫃企業、來自15個國家的550家指標性大廠，展出1,500攤位，並規劃全新 CDMO 專區，搶攻全球後疫情時代商機。

「2022 亞洲美容保養．生技保健大展」以生技應用的醫學美容保養、食品生技保健兩大主題為主，展出項目囊括全供應鏈，從原料、儀器設備到代工經銷、加盟培訓、成品等皆有，提供買主最佳洽商平台。展會亦有豐富的消費性產品供消費者選購，包括台灣之光全球獨創，來自深海魚胚胎幹細胞萃取之專利「TPF 胚顏因子®」；受邀美國 NASA 演講，利用合成生物學技術導入益生酵母菌中，快速發酵生產珍貴的天然原料，首波主打即震撼全球的 Asta-S®益生菌蝦紅素；含天然玉米黃素，具超強抗氧化力的獨創菌種Ollantein®保養品系列，寫下抗老保養新里程碑；歐陸市佔率第一的國民精油品牌 Puressentiel 等，亦有義美、台糖、台塩、台酒、杏輝、一家人、佐登妮絲、InSeed 益喜氏等知名品牌共襄盛舉。

此外，大會設立最強專區「暢銷產品大賞」，展示超過60種暢銷產品，提供一站式選購。