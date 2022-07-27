莊福基金會攜手金門縣政府 揭牌啟用動物保育研究站

莊福文教基金會今（27）日攜手金門縣政府盛大舉行揭牌儀式，正式啟用「金門縣野生動物保育研究基地」。莊福文化教育基金會於去年底與金門縣政府簽署合作契約，攜手六福旅遊集團企業力量展開多元合作模式，共創在地保育平台，讓學術研究團隊前進金門當地進行野生動物保育研究工作時，有一處交流、互動及合作的支持平台。昨並於基地內舉行首場野生動物病理、救傷及醫療照護實務研習，以提升金門當地野生動物醫療救援技術為目標，及舉辦交流座談會，說明基地功能及未來發展。

成立於金湖鎮的「金門縣野生動物保育研究基地」，主要為研究團隊提供研究、會議、住宿空間與交流平台，過往許多研究團隊遠赴金門時，苦無住宿和同時能存放各式精密儀器設備的空間，對常年投入研究的團隊而言，除須承擔因多次來往搬運設備而造成的損壞風險外，各項駐點所需花費更是研究經費的一大負擔。因此基金會與金門縣政府共創保育研究基地，開放動物生態相關團隊申請駐站進行研究工作，期望在此透過定期舉辦的研究座談會、保育生態展、主題工作坊、駐站團隊成果發表等，活化新創共享空間，提升基地保育救援量能。

莊福文化教育基金會董事長賴振融表示，保育研究基地的三大任務，除了開放生態研究團隊駐站，更借助過去基金會與六福村長期累積的動物醫療及環境教育經驗，協助金門縣政府提升當地動物醫療及照養技術，支援野生動物救傷工作，並與各界產官學研社合作，共同針對金門社區、學校、社團及在地業者推動環境教育，增進民眾對當地野生動物保育的重視，守護台灣本土瀕危物種最前線。

金門縣長楊鎮浯則認為，金門早期實施戰地政務，保有豐富動植物生態資源，許多瀕臨絕種的野生動物如歐亞水獺、金龜更僅存於金門，但對這些瀕危珍稀動物的照養經驗、專業資源相對不足，希望未來能倚重莊福基金會與六福村的經驗，建構金門成為友善環境的生態島，再創觀光新價值。

莊福文教基金會昨舉行的首場野生動物病理、救傷及醫療照護實務研習，邀請台大獸醫劉振軒教授、前臺北市立動物園金仕謙園長等專家出席分享，從金門野生動物救傷與醫療照護，到最新的新冠肺炎人畜共通傳染主題，吸引在地獸醫學者與會交流，獲取最新醫療保育研究資訊。

金門縣野生動物保育研究基地即將開展的工作任務，將持續朝聯合國全球永續發展目標(SDGs)邁進，著眼目標15：陸域生態發展，維護生物多樣性，抑制喪失與保護威脅物種，並防止外來入侵物種並減少其對金門土地和水域生態系統的影響，永續利用淡水、濕地生態系統，拓展管道和資源，積極保存本土自然生物和棲地環境，確保當地資源生生不息。

莊福文教基金會此次跨足金門，也邀請六福旅遊集團、九融投資有限公司、正成集團、童綜合醫療社團法人童綜合醫院、順源牙醫診所、衛生福利部金門醫院等單位捐助支持，加入金門野生動物保育行列，共同實踐企業社會責任。