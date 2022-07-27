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南亞回收寶特瓶 2年減少809座大安森林公園年吸碳量

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

南亞致力環保永續，自2007年開始即致力於回收、再生消費者使用後的寶特瓶等聚酯製品，全力發展環保永續產品，董事長吳嘉昭表示，藉由先進的聚酯回收技術，相較傳統石化製程約可減少72%的碳排放量，經統計2020~2021年這二年已回收約146億支寶特瓶，降低32萬噸碳排放量，相當於809座大安森林公園全年吸碳量，為維護地球環境貢獻一份心力。

吳嘉昭也說，南亞目前已於台灣、中國、越南、美國、泰國及菲律賓等地建置聚酯回收產線，2021年度產能約22萬噸，預估2023年回收產品年產能可倍增至42萬噸。

吳嘉昭表示，南亞使用回收寶特瓶生產聚酯粒，相較傳統石化製程的原生聚酯粒，碳排放量可減少72%，2021年回收寶特瓶數量達87億支，每年可減少碳排放約19萬噸，且回收後有90%運用於生產技術難度較高且高附加價值的長纖絲，與其他同業主要生產短纖絲、片材等用途不同。

吳嘉昭也說，全球PET產量中，約3成生產寶特瓶，其餘多數以紡織品為主，經統計，廢棄服飾更有85%採掩埋或焚化處理，因此南亞積極與產業領導品牌合作，回收其供應鏈的庫存布料、裁切邊角料及消費後舊衣，達成紡織產業循環經濟。

為了讓回收更便利才能擴大回收量，設計材質單一化產品已成為未來趨勢，吳嘉昭也說，拉鍊、鈕扣等配件並不是PET材質，舊衣回收後須人工進行清除，南亞就開發改質的聚酯粒來取代，使整件衣服都是PET材質，回收更便利，並達到永續設計理念。

吳嘉昭也說，南亞近期更攜手台灣戶外運動知名品牌「歐都納」，並結合理念相同之舊衣回收商、布廠及設計業者，共同建立國內第一條循環紡織示範供應鏈。

吳嘉昭表示，節水同樣是環境永續重要課題之一，在傳統的染整製程中，每公斤布料染色須耗水60公升，雖然業界近年陸續發展「超臨界CO2染色」、「以印代染」等技術，期望取代傳統染色製程，但仍有色系不足的限制及布料手感偏硬等缺點。

吳嘉昭說，作為為國內原著色絲最大生產廠商，南亞已開發新式原液染色技術並取得專利，省去後段傳統浴染程序，能夠節省97%用水，達成近乎無水染色的訴求，並且可提供1000種以上色系，達到色域廣、色牢度佳、日照水洗皆不易褪色等優勢。

南亞 碳排放

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