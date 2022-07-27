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現在是買房時機嗎？興富發：Q3是關鍵期 以買代租仍佳

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
興富發建設副總廖昭雄（圖中）。記者朱曼寧／攝影
興富發建設副總廖昭雄（圖中）。記者朱曼寧／攝影

今年房市備受挑戰，交易量已經降溫，加上缺工料漲問題未解，中南部泡沫化問題浮出檯面，興富發建設（2542）副總廖昭雄今（27）日表示，第3季將是房市的指標關鍵季度，包括通膨、升息、供需問題等持續影響房市，但長期來看，台灣經濟沒有變壞的因素，倘若第3季來客數、成交量可較去年同期小幅成長5-10%，就代表房市未來仍好，走向健康的發展。

近年來工資、原物料大幅上漲，興富發是否受其影響，廖昭雄指出，以北市來看，以前造價每坪約12-13萬元，現在幾乎每坪都要20萬元以上，中南部因為基期低的關係，漲幅更大，這部分確實讓公司的成本增加，部分個案受到影響，關鍵在發包時間問題，若是售價是未漲以前的售價，發包後獲利便會被吃掉，但若是先發包在決定售價，就不會有這樣的狀況。

他舉例，以興富發於青埔推出的「新森活」案來看，是採取先建後售，因此發包價格是早期尚未漲的價格，完工後，房價反而已經上來，因此該案享受到成本低、售價高的優勢，未來在新案上，也會盡量採取「先發包再預售」的策略模式，以免吃掉毛利。

展望第3季，廖昭雄表示，疫情趨緩後，相信會有報復性的成長跟消費，活絡整個市場，只要第3季交易量能持平，仍是好的發展，雖然現在房市有利空因素，但也有剛性購屋需求，包括通膨下，房產仍是保值抗跌的首選，且對自住客來說，只要選擇新重劃區、交通方便的地區，基本上未來房價還是會緩步上漲，他也強調，自住客一住都是10、20年以上，因此不論何時買房都是好時機，只要買得起，還是盡量「以買代租」為佳。

興富發建設副總廖昭雄（圖中）。記者朱曼寧／攝影
興富發建設副總廖昭雄（圖中）。記者朱曼寧／攝影

房市 興富發 通膨

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