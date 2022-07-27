聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市預售建案契約 建材設備、廠牌、規格合格率最低
台北市地政局今公布預售建案定型化契約審查情形，全市預售建案契約檢閱合格率最低項目為「建材設備及其廠牌、規格」，僅4.55%，已要求建商限期改正至100%合格始予備查。
地政局針對全市住家用預售建案買賣定型化契約，是否符合內政部訂頒之應記載及不得記載事項進行27項重點查核，合格率最低前三項目為「建材設備及其廠牌、規格」合格率僅4.55%；「履約保證機制」合格率9.09%；「房地標示及停車位規格」、「通知交屋期限」、「保固期限及範圍」、「貸款約定」合格率各13.64%。
地政局表示，今年第2季全市住家用預售建案買賣定型化契約皆有履約擔保機制，其中以「不動產開發信託」占大宗，計23案，占比56.10%，其次為「價金信託」，計12案，占比29.27%，第三為同業連帶擔保，計4案，占比9.76% 。另外，購屋預約單，也就是紅單的查核情形，今年第2季預售建案購屋預約單計查核7案，全數合格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言