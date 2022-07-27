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北市預售建案契約 建材設備、廠牌、規格合格率最低

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市地政局今公布預售建案定型化契約審查情形。圖／報系資料照
台北市地政局今公布預售建案定型化契約審查情形。圖／報系資料照

台北市地政局今公布預售建案定型化契約審查情形，全市預售建案契約檢閱合格率最低項目為「建材設備及其廠牌、規格」，僅4.55%，已要求建商限期改正至100%合格始予備查。

地政局針對全市住家用預售建案買賣定型化契約，是否符合內政部訂頒之應記載及不得記載事項進行27項重點查核，合格率最低前三項目為「建材設備及其廠牌、規格」合格率僅4.55%；「履約保證機制」合格率9.09%；「房地標示及停車位規格」、「通知交屋期限」、「保固期限及範圍」、「貸款約定」合格率各13.64%。

地政局表示，今年第2季全市住家用預售建案買賣定型化契約皆有履約擔保機制，其中以「不動產開發信託」占大宗，計23案，占比56.10%，其次為「價金信託」，計12案，占比29.27%，第三為同業連帶擔保，計4案，占比9.76% 。另外，購屋預約單，也就是紅單的查核情形，今年第2季預售建案購屋預約單計查核7案，全數合格。

建案 建商

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