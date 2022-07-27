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看好七期商辦聚落、誠品進駐 興富發市政新鋭吸首購族

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
誠品即將於台中七期開大型店，預計2023年開幕，圖為誠品於七期承租的大樓，目前改建中。記者朱曼寧／攝影
誠品即將於台中七期開大型店，預計2023年開幕，圖為誠品於七期承租的大樓，目前改建中。記者朱曼寧／攝影

台中七期是著名的豪宅聚落，要價不菲，興富發為了讓首購族、年輕人可以輕鬆入主七期，推出「市政新鋭」，且首付訂簽金只要40萬元起，興富發專案經理黃清裕表示，憑藉著地段優勢、商辦聚落，台中七期租金行情已經上看3.5萬元，在大通膨時代下，是相當保值抗跌的地段。

「市政新鋭」位於台中市西屯區，總銷90億元，基地面積728.16坪，規劃興建地上35樓、地下8層，總戶數342戶，其中店舖4戶、辦公室11戶、住家327戶，住家產品規劃2-3房，坪數24-37坪、37-39坪，公設35.8%，開價7字頭起，總價落在1800-3000萬元間，目前實價登錄最高價是30樓的露台戶，每坪單價88.4萬元，全案預計2028年前完工。

黃清裕指出，七期匯聚頂級A辦，最新指標商辦「台中之鑽」，就是結合商場、辦公、萬豪酒店等全方位的高端生活機能，也因未國際企業進駐，外商高階主管多，住屋需求相當暢旺，而誠品日前也在七期插旗，預計明年將開7500坪大型店面，未來生活機能更充裕，七期市政、河南路的萬豪誠品生活圈已經逐步形成，另一方面，七期土地開發已經近九成，也逐漸飽和，所以未來住宅也擁有稀缺特性。

近期房市在升息、打房、疫情等影響下，已經降溫，黃清裕表示，其實這是好的現象，因為投資客已經越來越少，而房市也走向更健康的發展，好的產品依然有其價值。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，該社區的七期地段，預售行情單價揭露坐6望7，其實也為區域合理的高價水位，且為中小宅產品，換算單價亦會偏高，而七期不少中小坪數產品，地段與低總價兩相權衡的高性價比，讓低總投資、首購族群搶進，過去還曾有以市政為名的小宅都見獲利情勢，沾光七期金字招牌，物件價值也水漲船高。

值得一提的是，該社區過去曾有露臺戶來到近9字頭的揭露，為許多市政特區的豪宅單價水位，事實上若以市場上換算1/3價來計算，粗估市政新銳的該物件也落在單價70萬元，為此社區高樓層的合理價碼，由於為高樓層的露台戶，除了在專戶專用上可享露台戶的坪數使用，還更有景觀與隱私特性，可謂彩蛋。

「市政新鋭」建築模型。記者朱曼寧／攝影
「市政新鋭」建築模型。記者朱曼寧／攝影

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