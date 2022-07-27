專為50+設計 全新銀髮飯店「大毅高年級聚樂部」動工

由大毅集團投資20億元、在台中市西區三民路打造的全新銀髮飯店—「大毅高年級聚樂部」，今(27)日舉行開工典禮。大毅集團董事長林隆深表示，這間長住型飯店專為50+族群設計，有「家的溫馨、飯店的享受、俱樂部的歡樂」，是老後居所最好的選擇。

這也是大毅集團繼與老爺集團合作的「台中大毅老爺行旅」之後，再度推出一項令人矚目的養老宅產品，格外令人期待，飯店預計2025年第3季落成。

今天的開工典禮，台中副市長黃國榮、觀光旅遊局長韓育琪等人，也都到場見證。

林隆深指出，大毅集團今年已邁入第23個年頭，從最開始經營的建築營造業-建造幸福溫馨的家，到成立大毅幸福教育基金會-推動幸福家庭的理念，再與老爺管顧合作經營台中大毅老爺行旅，結合了大毅集團”建設/基金會/飯店管理”的三項經驗，將打造出具有「家的溫馨、飯店的享受、俱樂部的歡樂」的銀髮飯店。

大毅高年級聚樂部地點位於台中市人文薈萃與交通便利的西區三民路上，鄰近國美館、科博館、國圖館、台中醫、中山醫、中國醫、中友商圈、草悟道商圈，便利卻不繁囂。

此案特別禮聘旅美建築師張景堯設計深具現代風格的外觀，全案投資20億元，基地1,100坪，規劃有228間房，並由生活管家提供全方位尊榮服務，不論是日常健康管理、特色健康飲食、個人旅遊規劃、踏青活動安排及生活庶務處理，均提供貼心服務。

大毅並邀請在老人安養照護具豐富經驗的前雙連安養中心執行長蔡芳文為顧問，全案規劃無論軟硬體均朝向「適齡化設計」，例如坐椅的高度、椅墊的軟硬度，燈光及空間色調等，都需讓居住長輩感到溫暖舒適。

此外，高年級聚樂部也設置「高年級學院」，讓長輩有持續學習與成長的平台，可以活到老、學到老、教到老。

高年級聚樂部還將提供醫療上的支援，包括：醫師、護理師、營養師進駐，未來也會和中國醫藥大學的護理學系、物理治療學系、運動醫學系、營養學系等相關科系進行產學合作，培育專業學子投入高齡服務的市場，一起積極的健康、持續的學習、終生的奉獻、好好學、好好過。