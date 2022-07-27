桃園航空城安置宅 1926戶今正式動工、2年後完工

桃園航空城計畫如火如荼進行，市府規畫1924戶安置住宅今天正式動工，規畫坪數從25坪到55坪不等，讓舊建築可以1坪換1坪，小坪數也能加購。市長鄭文燦表示，安置宅預計將在2年後完工；安置街廓也正在登記配地，預計明年第1季交地，讓民眾可以安心自建。

航空城安置住宅提供二房（25坪）、大二房（35坪）、三房（40坪）及大三房（55坪）等房型，若安置戶家庭人數較多，可優惠加購坪數。各基地建築設計取得綠建築、智慧建築、耐震、住宅性能評估、無障礙、住居空間通用化等標章認證，今天開工後，明年第1季將受理住戶申請、第3季簽約，後年6月完工、9月開放民眾入住。

鄭文燦表示，安置住宅價格低於周邊行情，大約為市價8折，原則上舊建築1坪可換1坪，若安置戶所領土地及建物補償費，還不足以購買最小房型的安置住宅時，差額部分還可打8折，車位價格以成本價8折計算；此外，為減輕購屋負擔，有12家銀行簽署優惠融資貸款平台，提供專案融資優惠措施。

鄭文燦表示，安置街廓已開始配地申請作業，預計今年12月完成配地，明年第1季交地，並提供優良建築師名單，讓民眾可以安心自建；市府也會成立成立服務中心，讓選擇安置住宅和安置街廓的民眾都能有管道諮詢。

鄭文燦說，航空城採先建後遷，目前區徵工程整體施工進度達5.7%，優先地區完成拆遷比例達92%，今年3月7成居民已自願搬遷，12月將有第二期自願搬遷，相信大部分居民都會自願搬遷，航空城計畫期程預計可以提早1至2年。

鄭文燦表示，市府對文化資產保存也非常重視，其中，黑貓中隊基地會保存12公頃，並提出分期修復計畫，分別由國防部、文化部和市政府編列預算，透過文史資料蒐集、社區互動及口述訪談等管道，逐步推動「航空城博物館」。