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北市今年第2季預售建案增 主流為80戶以下小社區住宅

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市地政局公布台北市預售建案資訊，市場推案主流為80戶以下小社區住宅。記者楊正海／攝影
北市地政局公布台北市預售建案資訊，市場推案主流為80戶以下小社區住宅。記者楊正海／攝影

北市地政局今公布台北市預售建案資訊，12行政區預售建案申報量較去年增加，預售建案申報以大同區7案居首，其次是北投區、內湖區各6案，市場推案主流為80戶以下小社區住宅。

地政局表示，今年第2季全市申報備查的預售建案共計42案，較前期31案增加35.48%，較去年同期增加61.54%；累計年申報數177案，較前期161案增加9.94%，較去年同期150案增加18%。

截至111年第2季累積申報量556案，較前一季514案增加8.17%，較去年同期379案增加46.70%。12行政區預售建案申報量以大同區居首，市場推案主流為80戶以下小社區住宅。

地政局統計，預售建案資訊申報量，以大同區7案居首，其次是北投區、內湖區各6案，松山區4案。從預售建案用途及戶數觀察市場預售產品推案特性，仍以住家為主流，計41案，占比97.62%；非住家（商辦）計1案，占比2.38%。

其中，住家用建案戶數以80戶以下小社區為主，計29案，占比69.05%；非住家用建案戶數亦以80戶以下為主，計1案，占比2.38%。

建案 大同

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