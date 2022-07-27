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華航皮卡丘彩繪機來了 寶可夢首次飛出日本就飛台灣

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
華航皮卡丘彩繪機第三季開始飛東北亞和東南亞。邱馨儀攝影
華航皮卡丘彩繪機第三季開始飛東北亞和東南亞。邱馨儀攝影

華航（2610）與日本The Pokemon Company合作，參與The Pokemon Company「飛翔皮卡丘計畫」，推出以寶可夢為主題的華航「皮卡丘彩繪機CI」，將是台灣第一架寶可夢彩繪機。華航總經理高星潢表示，寶可夢彩繪機預計秋季推出，投入華航東南亞、東北亞區域航線，目前簽訂5年合約。

不過寶克夢迷如果想要在高空機艙裡捉寶，目前實務上還是不可行。The Pokemon Company董事福永晉指出，他也幾次在空中打開機上的WIFI發現沒辦法捉寶。所以還是要看營運廠商（授權任天堂）的規畫，目前是不可能在空中抓寶。

福永晉表示，此次疫情重創觀光及交通業界，為了讓大家在疫情逐漸平息後重拾對旅遊的熱情，The Pokémon Company 成立「飛翔皮卡丘計畫」，希望透過與大眾運輸工具及地方政府、企業的合作，鼓勵大家再次出外探索世界。這次總計有11支寶可夢搭配彩繪機，華航也是日本以外第一家合作彩繪機的航空公司。

高星潢指出，「飛翔皮卡丘計畫」的宗旨與華航推動ESG的永續理念相通；雙方首度合作，籌備近2年的時間，攜手推出以寶可夢為主題、創造旅遊樂趣的彩繪機，由華航最新客機A321neo擔綱，預計今年秋天完成彩繪噴漆出廠，與喜愛寶可夢的粉絲在空中相見歡，也希望藉由「皮卡丘彩繪機 CI」帶動疫後觀光復甦，鼓勵大眾重拾對旅行的期待。

「皮卡丘彩繪機CI」的機身由The Pokemon Company為華航專屬設計，機身底色配合華航企業識別色系及飛機尾翼的紅梅揚姿，使用粉橘、粉紅及粉紫色堆疊，漸層營造出黎明將至的星空。11隻寶可夢躍上機身，飛翔皮卡丘偕同謝米、青綿鳥和波克基斯一起飛上天際，還有食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶等超高人氣寶可夢，也將陪伴旅客踏上精彩的飛行旅程。

華航 寶可夢

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