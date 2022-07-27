華航新皮卡丘彩繪機秋季飛航 11種寶可夢陪你悠遊天際

國際疫情趨緩，各國邊境逐漸解封，搶攻疫後國際旅遊商機，華航（2610）和日本The Pokémon Company合作，計畫於今年秋季推出全新的皮卡丘彩繪機。華航總經理高星潢今日在「飛航皮卡丘計畫」記者會中表示，彩繪機將選用最新的A321 neo的機型，屆時會有11種寶可夢在飛機上，相信從3歲到93歲的大、小朋友都會喜愛。

高星潢指出，彩繪機是The Pokémon Company給予華航無償使用，年限為五年，彩繪完成的日期約在秋季，屆時將以飛航東南亞、東北亞航線為主。除了彩繪機外，機上也有授權開發的相關商品，會努力再和寶可夢公司洽談合作，看看是不是會有更持久、更新的東西。

根據今日發布的華航皮卡丘彩繪機，總計有11種寶可夢，飛機外觀以紫色為主，其中除了最受歡迎的皮卡丘外，還有謝米、卡皮獸、胖丁、呆呆獸、熊寶寶等高人氣的寶可夢。The Pokémon Company董事福永晉說，飛翔皮卡丘計畫先從日本國內開始，當時選擇了沖繩，台灣則是該計畫的第一個國際航線。

至於是否可以在飛機上「抓寶」？高星潢說，確實內部開會時一直有類似提議，但受限於技術上的問題，目前還無法，但會持續努力克服這個問題。福永晉則笑說，自己搭飛機出國時會使用機上無線網路，曾開啟過自己的寶可夢，結果不能玩，這部分會交給營運商處理，看看能不能克服。

福永晉表示，疫情帶給世界巨大的影響，世界上很多人因為疫情，行動受到限制，這應該是人類史上的第一次，所以他們想到是不是可以做點什麼事情貢獻給社會，所以創造出「空中飛翔皮卡丘」計畫，希望鼓勵民眾在疫情解封之際，踏出旅程，出外冒險。

對於疫後客運狀況，高星潢表示，隨著疫情趨緩，國內旅遊逐步復甦，華航也正加大客運布局，包括部分航線從每周一班增加至每周二或三班，預估第3季，客運量會有四成的成長。

而因疫情持續，疫情指揮中心限制入境人數，對航空客運的復甦是否有影響，高星潢對此表示，客運量還是要看疫情和市場需求狀況，華航會視市場狀況進行增班。至於油價上漲票價是否會跟著調高？高星潢說，客運有淡旺季，會依淡旺季有不同的票價。