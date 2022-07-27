生不如死的年代！上半年死亡人數破10萬 繼承移轉創新高

根據內政部統計月報資料顯示，今年上半年死亡人數超過10萬人，年增9%，死亡人數增加的情況下，也同步反映在繼承移轉棟數上，上半年建物繼承移轉共3.2萬棟，年增11%，創下同期歷史新高，專家分析，若以人口持續老化及疫情造成的死亡數推估，下半年繼承移轉恐怕仍會居高不下。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據繼承與死亡人數的比例統計，平均每10個人死亡，大概就會出現3件的建物繼承移轉登記，隨人口老化趨勢加快，現在已經進入「生不如死」的年代，對於許多民眾來說，繼承是逐漸會碰到的問題。

統計顯示，今年上半年建物繼承移轉登記共3萬1867棟，創下歷史同期新高，而今年上半年的死亡人數也超過10萬人，若統計死亡人數與繼承移轉登記數量，從2017~2022的上半年，比例都相當接近，繼承與死亡人數的比例約為30%~33%，也就是平均每10個死亡人數，就會產生3棟的建物移轉。

除了繼承移轉持續攀高外，未辦理繼承的不動產也持續增加當中，根據內政部統計資料顯示，去年底全國未辦理繼承土地竟高達1.7萬公頃，比金門縣還要大，未辦理繼承的建物面積則高達59.7萬坪，相當5.3棟的台北101，推估全國未辦理繼承的不動產價格遠超過千億元。