商研院辦喜事！第二辦公室啟用坐落「台北華爾街」

過去五年翻倍成長的商研院，業務服務版圖日益擴張、人才升級編制也持續增加，近日商研院辦喜事，坐落於「台北華爾街」的商研院第二辦公室正式揭牌啟用。

商研院的第二辦公室位於南京東路三段26號6樓，商研院董事長許添財表示，第二辦公室入厝開幕，對商研院而言具有擴張發展的歷史意義。過去，無論是走過艱辛，或是歡呼收割，永遠勿忘初衷(original aspirations)，也不能失去熱情(passion)。簡單來說，就是要以全方位發展台灣服務業為職志和使命，不斷幫助業者的痛點與問題找到解決方案，並以研發創新價值的策略與商業模式，協助國家「服務導向新經濟」發展注入動能與活力。也唯有這份熱情與使命感才能讓我們生命的智慧與勇氣源源不絕，不斷提升。

「商研院第二辦公室」坐落於大台北商業服務業與金融商圈匯集核心區，附近因銀行等金融機構林立，此區域又擁有「台北華爾街」之美譽。目前將由「行銷與新媒體研究所」與「人工智慧服務綜合研究所」兩所進駐，結合商研院CDRI現有三個服務據點：北部院區、南部院區，以及中部辦公室，除將更壯大商研院的服務陣容以外，更可加速拓展推動臺灣商業服務業的產業升級，提升國際競爭力，協助中小企業邁向高峰。

商研院副董事長張平沼表示，回顧過去商研院CDRI於2007年成立，當時是在他的推動之下，並獲得行政院長蘇貞昌的大力支持所成立的國家級服務業研發智庫，也因此商研院第二辦公室的揭幕是個別具有意義的全新開始。

商研院院長王建彬則表示，第二辦公室象徵著商研院邁入嶄新的里程碑，更代表業務擴張與成長展望，讓同仁樂在知識服務的成就感。同時，也希望帶來商研院新業務、新服務、新客戶、新市場與新績效。期許有更高的品牌知名度、更好的客戶滿意度與忠誠度。