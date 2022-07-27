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全台爆熱氣溫亮黃橙燈 冷飲名店搭上高溫商機

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

受到夏季太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，專業餐飲供應業者開元食品表示，傳統暑假七、八月一直到九月皆是夏季飲料最旺的季節，只要掌握消暑清爽、微酸甜、水果風味三大元素大概都能抓到消費趨勢，清楚掌握每波流行飲品的主題，就可以擄獲消費者的喜好，獲得長期穩定的收益。

開元食品指出，天氣越是炎熱，冷飲消費力道越是增強，加上暑假及疫情趨緩因素影響，飲料店營業額將有機會較去年同期有兩位數成長，各地區飲料名店莫不抓準時機推出各項新品與行銷活動來搭上這一波的高溫商機。

根據統計，1到5月餐飲業營業額為3370億元，年增率達4.3%，其中又以飲料店業績表現最突出，較去年同期成長8.7%，光是5月全國營業額78億，就比去年增加了28.6%，預估暑假期間的7月8月檔期，將可更創新高；各手搖飲名店紛紛推出優惠活動來吸引消費者。

源自竹北發跡，卻紅到日本的「利客坊」執行長江旻洪就表示，平日外帶外送的量已經明顯成長很多，到了假日還會遇到爆單狀況，這一波高溫確實很悶熱，也帶動消費者購買手搖飲作為消暑的首選。

高溫 暑假 餐飲業

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