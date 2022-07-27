快訊

學界盼發表「失敗」實驗 少走冤枉路且杜絕學術造假

又是無經驗廠商 竹市再爆棒球場工程讓學生擦屁股

下半年最期待旗艦手機出爐！iPhone 14不是No.1 半數網友都挑它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海保署攜手嘉縣府 廢蚵繩變身高檔機能衣

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
回收的廢蚵繩經過抽絲再製，可變成高檔機能衣，左二為海委會主委李仲威，右二為嘉義縣長翁章梁。圖／海保署提供
回收的廢蚵繩經過抽絲再製，可變成高檔機能衣，左二為海委會主委李仲威，右二為嘉義縣長翁章梁。圖／海保署提供

嘉義縣養蚵用的蚵繩因無法重複使用且無回收管道，棄置海中成「海洋殺手」，海保署為此與台灣化學纖維公司合作推動廢蚵繩再利用，至今年6月底處理超過150噸廢蚵繩及漁網，並運用先進技術抽絲開發成高檔機能衣，兼顧海洋保育也創造循環經濟。

嘉義縣是全國最大牡蠣產地，年產量逾9千公噸，產值達10餘億，但養殖戶生財的用蚵繩棄置海中卻嚴重破壞海洋環境，海保署副署長宋欣真表示，尼龍材質的蚵繩韌性極強，海中生 一旦被纏繞，根本難逃！再者碎化後變成塑膠微粒，亦不利海洋生態。

海保署表示，嘉義縣環保局淨海時反映此一問題，2020年起與海保署試辦「海洋廢棄物回收再利用計畫」，海保署爭取經費委託嘉縣府，以每公斤15元收購回收廢蚵繩及漁網，交在地資源回收業者進行前置處理後，再轉賣台化再利用，創造新價值。

海委會主委李仲威近日協海保署拜會嘉義縣長翁章梁，並邀相關縣市政府及漁會觀摩，目前全球每年逾1千萬塑膠垃圾流入海洋，管制刻不容緩。海保署希望此成功模式能擴大到其他縣市以及其他海廢回收品項，創造循環經濟並兼顧海洋保育。

海保署副署長宋欣真表示，嘉義1年約蚵繩用量約1375噸，鑑於台灣有很好回的收再利用技術，因此搭上國際海廢議題，公私協力推動蚵繩回收機制，希望變成一股循環經濟風潮。世界目前僅台灣、韓國及義大利3國有海廢回收再利用相關技術，台化去年1年處理量達到800噸，

海保署與嘉義縣政府合作推動廢蚵繩再利用，兼顧海洋保育，也能創造循環經濟。圖／海保署提供
海保署與嘉義縣政府合作推動廢蚵繩再利用，兼顧海洋保育，也能創造循環經濟。圖／海保署提供
海保署與嘉義縣政府合作推動廢蚵繩再利用，兼顧海洋保育，也能創造循環經濟。圖／海保署提供
海保署與嘉義縣政府合作推動廢蚵繩再利用，兼顧海洋保育，也能創造循環經濟。圖／海保署提供

台化 義大利 塑膠微粒

延伸閱讀

影／挑戰台灣划龍舟跨黑水溝到澎湖 10小時完成創舉！

水上鄉苦竹寺逾百年老榕樹罹樹癌 居民聯手嘉縣府搶救

民俗鬼月國片民雄鬼屋上映 嘉縣府宣傳鬼觀光景點吸客

停發許可證給台化挨告！法院採環署認定 判彰縣府國賠4億7千多萬

相關新聞

生不如死的年代！上半年死亡人數破10萬 繼承移轉創新高

根據內政部統計月報資料顯示，今年上半年死亡人數超過10萬人，年增9%，死亡人數增加的情況下，也同步反映在繼承移轉棟數上，...

大學科系已決定你的薪水？學非所用薪資差1.28倍

大學選填科系時就已決定日後的起薪和收入？根據yes123求職網今（27）日發布的最新調查顯示，期望起薪能否比較高，與「學...

北市今年第2季預售建案增 主流為80戶以下小社區住宅

北市地政局今公布台北市預售建案資訊，12行政區預售建案申報量較去年增加，預售建案申報以大同區7案居首，其次是北投區、內湖...

買家有新寵？北北桃億元店面半年僅成交10筆

近年不動產市場受惠資金潮，成交量屢開紅盤，但實體店面仍然憔悴，尤其總租金高的大店面更是乏人問津，依據實價資料，台北、新北...

祝文宇說青埔房市會死翹翹 興富發鄭欽天笑回：翹不了

興富發建設（2542）總裁鄭欽天昨（26）日表示，未來房子要賣得好，地段、產品規劃是兩大關鍵；地段上，市中心蛋黃區一定是...

老大做習慣 無法接受其他零售業比它大！10分鐘記者會讓統一、全聯爭霸戰白熱化

隨著全聯併購大潤發一案通過後，統一也隨即買下家樂福股權，7月19日深夜11點40分，統一集團召開記者會全長約莫只有十分鐘，宣布從法商手中買下台灣家樂福60％股權，交易金額總計290億元，加計集團手中原已持有的4成持股，待公平會核准、預計明年中完成交割後，統一集團將擁有台灣家樂福百分之百股權，完全掌握這個台灣量販一哥。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。