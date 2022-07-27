海保署攜手嘉縣府 廢蚵繩變身高檔機能衣

嘉義縣養蚵用的蚵繩因無法重複使用且無回收管道，棄置海中成「海洋殺手」，海保署為此與台灣化學纖維公司合作推動廢蚵繩再利用，至今年6月底處理超過150噸廢蚵繩及漁網，並運用先進技術抽絲開發成高檔機能衣，兼顧海洋保育也創造循環經濟。

嘉義縣是全國最大牡蠣產地，年產量逾9千公噸，產值達10餘億，但養殖戶生財的用蚵繩棄置海中卻嚴重破壞海洋環境，海保署副署長宋欣真表示，尼龍材質的蚵繩韌性極強，海中生 一旦被纏繞，根本難逃！再者碎化後變成塑膠微粒，亦不利海洋生態。

海保署表示，嘉義縣環保局淨海時反映此一問題，2020年起與海保署試辦「海洋廢棄物回收再利用計畫」，海保署爭取經費委託嘉縣府，以每公斤15元收購回收廢蚵繩及漁網，交在地資源回收業者進行前置處理後，再轉賣台化再利用，創造新價值。

海委會主委李仲威近日協海保署拜會嘉義縣長翁章梁，並邀相關縣市政府及漁會觀摩，目前全球每年逾1千萬塑膠垃圾流入海洋，管制刻不容緩。海保署希望此成功模式能擴大到其他縣市以及其他海廢回收品項，創造循環經濟並兼顧海洋保育。