實體店面光環回不來了？北北桃億元店面交易減兩成

電商崛起、疫情嚴峻雙打擊，實體店面回溫慢，尤以總租金高的大店面更是乏人問津，據實價資料，台北、新北、桃園的億元級店面交易量維持低檔，今年上半年北北桃成交僅10筆，與去年同期相比減少23.1%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，過去實體店面是店家及品牌經營的主戰場，且大店面通常臨路面寬，若位處熱鬧地段，還具有宣傳效果，但消費者越來越依賴網路資訊，且大型品牌及知名店家逐漸導入百貨商場及購物中心，加上疫情干擾，高租金的大店面不易找到承租方，投資者自然減少。

統計資料顯示，近四年北北桃店面交易，桃園市從12筆驟減至2筆，為近四年減少最多的區域，新北市這兩年上半年都只有2筆交易，台北市維持在6筆。

郎美囡分析，桃園市自2012年開始推動航空城計畫，創造區域亮度，吸引不少投資買盤，且桃園市各個重劃區皆有建設話題，2019年有多筆億元店面交易位在藝文特區及青埔高鐵特區，但疫情衝擊商圈發展，需多店面招租不易，租金水平也下滑。

因此，投資人目光轉往其他不動產，主因桃園市這幾年科技園區、工業園區帶來大量就業人口，讓住宅市場持續發光，加上海外資金及台商回台布局，以及物流業蓬勃發展，投資高總價不動產的主力也轉往廠辦、商辦及工業用地。

雙北市方面，台北市位於黃金地段的高總價店面，其實買方仍具興趣，但平均店租下降，買方期待有大幅議價空間，惟賣方若無資金壓力，售價上不願讓步，故價格認知有顯著落差，讓成交困難。

新北市近年開啟不少大型購物中心、商場，其中有許多緊鄰捷運站，交通便利性高，品牌與消費有往商場集中的趨勢，故少見大筆資金投資於店面。