快訊

新竹代理市長向味全龍致歉 照片掀網議：球員集體臭臉

確診新冠合併中暑讓他高燒44度 醫師曝如何在炎夏辨別2疾病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買家有新寵？北北桃億元店面半年僅成交10筆

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

近年不動產市場受惠資金潮，成交量屢開紅盤，但實體店面仍然憔悴，尤其總租金高的大店面更是乏人問津，依據實價資料，台北、新北、桃園的億元級店面交易量維持低檔，今年上半年北北桃成交僅10筆，與去年同期相比減少23%。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，過去實體店面是店家及品牌經營的主戰場，尤其大店面通常臨路面寬，若位處熱鬧地段，還具宣傳效果，更是搶手。

但消費者越來越依賴網路資訊，且大型品牌及知名店家逐漸導入百貨商場及購物中心，加上疫情干擾，高租金大店面不易找到承租方，投資者自然減少。

觀察近四年北北桃店面交易，桃園市從12筆驟減至2筆，新北市這兩年上半年都只有2筆交易，台北市維持在6筆。

郎美囡分析，桃園市自2012年推動航空城計畫，吸引不少投資買盤，2019年有多筆億元店面交易位在藝文特區及青埔高鐵特區。但疫情衝擊商圈發展，許多店面招租不易，租金水平也下滑，投資人目光轉往其他不動產。

桃園市這幾年科技園區、工業園區帶來大量就業人口，就讓住宅市場持續發光，此外，海外資金及台商回台布局，以及物流業蓬勃發展，投資高總價不動產的主力也轉往廠辦、商辦及工業用地。

至於台北市的高總價店面，若位於黃金地段，買方仍具興趣，但平均店租下降，買方期待有大幅議價空間，惟賣方多無資金壓力，售價上不願讓步，價格認知有顯著落差，讓成交困難。

新北市近年開啟不少大型購物中心、商場，其中有許多緊鄰捷運站，交通便利性高，品牌與消費有往商場集中的趨勢，因此少見大筆資金投資於店面。

住商不動產企研究室經理徐佳馨指出，除了電商衝擊及商圈受人潮減少影響外，店面租金水準逐年下修亦是重要因素，因此即使大量游資與低利環境，大型店面的風險仍不容小覷，也讓交易每況愈下。

資料來源／實價資料
資料來源／實價資料

店面租金 疫情

延伸閱讀

亂告徐乃麟拿不動產抵押借款1500萬元 他的下場慘了！

200億沒人要？ 新北今年逾萬筆土地逾期未辦繼承

獨家專訪／不佛系選舉 柯志恩：國民黨的女人就是跟男人不一樣

房市黑馬！4區新面孔房地合一稅收破億元 跌破專家眼鏡

相關新聞

買家有新寵？北北桃億元店面半年僅成交10筆

近年不動產市場受惠資金潮，成交量屢開紅盤，但實體店面仍然憔悴，尤其總租金高的大店面更是乏人問津，依據實價資料，台北、新北...

祝文宇說青埔房市會死翹翹 興富發鄭欽天笑回：翹不了

興富發建設（2542）總裁鄭欽天昨（26）日表示，未來房子要賣得好，地段、產品規劃是兩大關鍵；地段上，市中心蛋黃區一定是...

嘉義高鐵特區招商採地上權開發 太保市長：廠商意願低

交通部鐵道局日前公告啟動嘉義高鐵車站特定區事業發展用地招商，附屬事業用地可使用最大總樓地板面積8萬7191平方公尺（約2...

實體店面光環回不來了？北北桃億元店面交易減兩成

電商崛起、疫情嚴峻雙打擊，實體店面回溫慢，尤以總租金高的大店面更是乏人問津，據實價資料，台北、新北、桃園的億元級店面交易...

地上權又熱了？ 建商為何搶翻天

18日國產署釋出九宗地上權土地標售案，再度吸引建商出手搶標，其中麗寶集團不僅拿下台中大甲、梧棲兩筆地上權案，更擊退國城建設拿下高雄駁二特區土地，不禁讓人疑惑、一度被市場視為「票房毒藥」的地上權案，是否又熱了？

空運價高 侵蝕快時尚獲利

新冠疫情期間空運貨量激增，如今全球海運瓶頸雖開始緩解，空運貨量仍持續增加，為航空公司帶來業績。運費儘管已下滑，但仍遠高於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。