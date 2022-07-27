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祝文宇說青埔房市會死翹翹 興富發鄭欽天笑回：翹不了

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
興富發建設（2542）總裁鄭欽天昨（26）日表示，未來房子要賣得好，地段、產品規劃是兩大關鍵；地段上，市中心蛋黃區一定是最安全、房價增值也會最多，以北部都會區來說，他最看好桃園未來5~10年表現，認為桃園未來二、三年新案每坪成交均價60萬元一定看得到。陳美玲/攝影
興富發建設（2542）總裁鄭欽天昨（26）日表示，未來房子要賣得好，地段、產品規劃是兩大關鍵；地段上，市中心蛋黃區一定是最安全、房價增值也會最多，以北部都會區來說，他最看好桃園未來5~10年表現，認為桃園未來二、三年新案每坪成交均價60萬元一定看得到。陳美玲/攝影

興富發建設（2542）總裁鄭欽天昨（26）日表示，未來房子要賣得好，地段、產品規劃是兩大關鍵；地段上，市中心蛋黃區一定是最安全、房價增值也會最多，以北部都會區來說，他最看好桃園未來5~10年表現，認為桃園未來二、三年新案每坪成交均價60萬元一定看得到。

鄭欽天打趣的說，我認為未來北部都會區，未來房價漲幅最多、成交量最大的一定會落在桃園，當然我講這些甲山林建設董事長祝文宇會反駁我，他認為青埔房市推案量太大、會死翹翹，但我覺得「青埔不會死翹翹，翹不了啦」。

鄭欽天分析，桃園市很多公共建設正在進行，像是桃園航空城計畫，裡面有多少不能曝光的國際大廠或是高科技廠商要進駐設點，如果產業都進去了，很多人就不用進台北市了，因為工作、生活、上學都在那裡，那住桃園跟住新北市有什麼差，所以我看不出來為什麼新北市房價一定比桃園貴一倍，這沒道裡。

鄭欽天指出，如果產業都進去桃園，再觀察雙北市年移出人口約5萬人，反觀桃園年移入1.5萬人口，這就是產業帶動人口結構變化，以及城市發展的趨勢所在，所以他是相當看好未來桃園區域經濟產值將會快速上升。

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