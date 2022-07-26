房屋造價高漲侵蝕獲利？鄭欽天：改採工程先發包再推案

面對營建業大宗原物料上揚、工資大漲的經營困境，興富發建設（2542）總裁鄭欽天今（26）日表示，現在興富發建設因應策略，多數新案就是採取先發包、再預售模式，僅目前青埔建案採邊建邊售；也就是說，接下來集團推案方式會先把大宗原物料的工程先發包、確定大項成本後，才會預售開賣。

他指出，一般建商都會想說，等到進入結構體再來賣，賣了可能六個月、八個月就交屋了，邊建邊售這樣比較實在；鄭欽天提到，「桃園青埔新案『站前新銳』就比較特別，當時我們（興富發）買地就買了（每坪地價）32萬元，造價一坪抓8、9萬元，現在造價12萬元，一坪差四萬元，32萬元再加4萬元，一坪成本就要36萬元，這都是沒賺錢的情況下，然後你還要再加上獲利，我們後來（青埔推案）就是盡量結構體完成或是到一半，能賣我們再賣」。

鄭欽天強調，「如果我們都發包了、覺得（成本）穩定了，造價不會變動太大了」，被問到新案「站前新銳」是否就是這樣賣的？鄭欽天表示，「對，那時在桃園青埔的策略就是先開工，差不多（大項原物料）發包都發包完了，（多數）成本都固定了，再來賣。」