快訊

開帆船數星星、追鯨豚 花東醫海上長征：我把船從蘭卡威開回台灣了！

「侯友宜非不敗神話」蘇貞昌官邸再辦便當會 對話內容曝光

台44條斷層「發震機率」曝光 50年間7.0強震機率逾五成

第四屆品牌金舶獎 31家傑出企業獲獎

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全國商業總會與新北市政府共同舉辦「第四屆品牌金舶獎」，歷經八個月選拔，獲獎名單正式出爐，將在今年8月25日辦理頒獎典禮，表揚海內外31家傑出品牌企業，為台灣爭光。

商總理事長許舒博今（26）日表示，商總辦理金舶獎選拔，不僅是鼓勵用心經營品牌之企業，後續也將協助對接海外通路商或代理商，讓台灣服務業品牌在發展國際市場同時，也有機會獲得國內外資本投入。本屆品牌金舶獎首次增加海外僑臺商組，希冀透過海外僑臺商的力量，吸引回臺落地生根，為臺灣經濟市場注入新活力。

本屆品牌金舶獎在僑務委員會的支持下，增設「海外僑臺商組」，共有來自北美和東南亞的6家企業獲獎。其中，「加拿大米鉻科技資訊股份有限公司」江許山負責人表示，他生為嘉義人，期盼藉此機會回饋臺灣，希望能投資嘉義來活絡地方經濟。

本屆品牌金舶獎除了新增海外僑臺商組外，延續既有的「ESG組」、「國際授權代理輸出組」以及「服務創新組」，共有25家企業獲獎。

「ESG組」表揚企業永續經營的核心精神，如「高柏科技股份有限公司」在新廠房的建材、能源和和水資源的使用，甚至到產品包裝設計，再再展現循環和再生的企業文化理念，又或是「中華海洋生技股份有限公司」，透過傳統的捕撈或是箱網養殖方式，採HDPE生態循環方式，在陸上養殖東星斑，降低捕撈之外，也能降低海洋汙染，同時節省用水，並擬定在未來的五年內減少耗水385萬公噸。

「國際授權代理輸出組」乃針對企業商品或已有完整布局國際市場商業模式的企業，比如「加特福生物科技股份有限公司」，配合政府的新南向政策已成功將產品推展進入印尼市場。

本屆競爭最激烈的組別為「服務創新組」，不少企業具創新又獨特的新商業模式，如饗樂餐飲的QBuger，大量使用科技雲端系統，讓連鎖總部每日可以快速掌握產品原物料庫存和銷售狀態，快速且彈性改變銷售策略，在早午餐市場迅速站穩腳步。

全國商業總會期盼透過品牌金舶獎選拔，不僅發揮激勵作用，成為全國中小企業共同努力的目標，亦能塑造成功經驗典範，厚植台灣品牌發展，齊力進軍國際市場。

ESG

延伸閱讀

影／挑戰台灣划龍舟跨黑水溝到澎湖 10小時完成創舉！

影／飛機行經大西洋發現大片詭異紅光 網驚：世界末日？

籃球／王輝盃嘉義登場 UBA、HBL冠軍隊都參戰

公園座椅遭蟻盤據 嘉義「打貓親子廣場」被譏螞蟻樂園

相關新聞

氣溫飆高 超商雙雄飲料和冰品大發利市

隨著氣溫飆破40度，超商雙雄飲料和冰品大發利市！統一超（2912）旗下7-ELEVEN表示，天氣炎熱升高帶動CITY飲品...

離島買房也越來越貴 金門成屋單價破4字頭

金門跨海大橋將於10月中旬正式通車，也為金門房市帶來新一波熱潮，據東森房屋研究中心統計，近一年金寧鄉華夏與公寓成交單價為...

Tesla積極耕耘南部市場 台南安平服務體驗中心將開幕

特斯拉（Tesla）今（26）日宣布台南第一座「Tesla 台南安平服務體驗中心」即將投入營運，並於 8 月 1 日正式...

複利太驚人！台塑連13年調薪 薪水增加逾半

去年甫綜合加薪幅度達5.33%的台塑企業，今年總裁王文淵爽快拍板定案，年度調整經常性薪資幅度4.5%，等於每人每月加薪2...

中華海洋生技 雙獎臨門

中華海洋生技股份有限公司（Hi-Q）在生態循環養殖、食品健康與品質，以及社會公益等多方面，不僅著力甚深，更以「不斷精進再精進」自我期許，因而贏得社會的認同與專業的肯定，最近同時榮獲「第四屆品牌金舶獎」和「2022傑出生技產業金質獎」。中華海洋生技董事長張永聲強調，獲獎是肯定，更是鞭策，Hi-Q在感謝之餘，將秉持「永無止境追求自然健康快樂」的初衷，持續努力。

傳中科院百億投資岡山引擎製造中心 漢翔卻這樣解釋

漢翔公司今天表示，媒體報導漢翔擴大在高雄岡山發展為引擎製造中心，外傳中科院已投入新台幣百億元，協助在2024年完成建置，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。