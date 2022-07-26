第四屆品牌金舶獎 31家傑出企業獲獎

全國商業總會與新北市政府共同舉辦「第四屆品牌金舶獎」，歷經八個月選拔，獲獎名單正式出爐，將在今年8月25日辦理頒獎典禮，表揚海內外31家傑出品牌企業，為台灣爭光。

商總理事長許舒博今（26）日表示，商總辦理金舶獎選拔，不僅是鼓勵用心經營品牌之企業，後續也將協助對接海外通路商或代理商，讓台灣服務業品牌在發展國際市場同時，也有機會獲得國內外資本投入。本屆品牌金舶獎首次增加海外僑臺商組，希冀透過海外僑臺商的力量，吸引回臺落地生根，為臺灣經濟市場注入新活力。

本屆品牌金舶獎在僑務委員會的支持下，增設「海外僑臺商組」，共有來自北美和東南亞的6家企業獲獎。其中，「加拿大米鉻科技資訊股份有限公司」江許山負責人表示，他生為嘉義人，期盼藉此機會回饋臺灣，希望能投資嘉義來活絡地方經濟。

本屆品牌金舶獎除了新增海外僑臺商組外，延續既有的「ESG組」、「國際授權代理輸出組」以及「服務創新組」，共有25家企業獲獎。

「ESG組」表揚企業永續經營的核心精神，如「高柏科技股份有限公司」在新廠房的建材、能源和和水資源的使用，甚至到產品包裝設計，再再展現循環和再生的企業文化理念，又或是「中華海洋生技股份有限公司」，透過傳統的捕撈或是箱網養殖方式，採HDPE生態循環方式，在陸上養殖東星斑，降低捕撈之外，也能降低海洋汙染，同時節省用水，並擬定在未來的五年內減少耗水385萬公噸。

「國際授權代理輸出組」乃針對企業商品或已有完整布局國際市場商業模式的企業，比如「加特福生物科技股份有限公司」，配合政府的新南向政策已成功將產品推展進入印尼市場。

本屆競爭最激烈的組別為「服務創新組」，不少企業具創新又獨特的新商業模式，如饗樂餐飲的QBuger，大量使用科技雲端系統，讓連鎖總部每日可以快速掌握產品原物料庫存和銷售狀態，快速且彈性改變銷售策略，在早午餐市場迅速站穩腳步。

全國商業總會期盼透過品牌金舶獎選拔，不僅發揮激勵作用，成為全國中小企業共同努力的目標，亦能塑造成功經驗典範，厚植台灣品牌發展，齊力進軍國際市場。