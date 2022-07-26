Tesla積極耕耘南部市場 台南安平服務體驗中心將開幕

特斯拉（Tesla）今（26）日宣布台南第一座「Tesla 台南安平服務體驗中心」即將投入營運，並於 8 月 1 日正式開幕。Tesla 台南安平服務體驗中心設有電動車展示體驗空間、新車交付中心、服務中心與南台灣首座鈑噴中心，將提供南部地區消費者與車主全方位的專業服務。

自 2019 年於新光三越台南新天地設置南部第一個體驗店點後，Tesla 持續積極耕耘南部市場，也成功帶動台南城市交通轉型。擁有深厚文化底蘊與創新動能的台南，不僅在電動車數量成長速度上名列前茅，也是全台唯一擁有兩座超級充電站設置於指標性文化場館的城市，分別為「奇美博物館」與「台南市美術館 2 館」兩座超級充電站。今年也已陸續新增「永康愛買」、國道三號「東山服務區」與「生活飲料」等三座站點。

如今，隨著台南安平服務體驗中心的加入，未來每週將服務超過 150 輛 Tesla 電動車，透過專業的服務顧問與技師團隊提供車主同步全球的車輛軟硬體診斷、維修保養等服務，將邀請更多台南與南部地區車主加入純電革命的行列，一同打造結合歷史文化與創新科技的「永續之都」。

隨著台灣車主數量的快速成長，目前 Tesla 已於全台啟用六座服務中心，與高達 50 座超級充電站，總計近 300 支超級充電座，也將持續耕耘台灣市場，領先建構完整的純電智能生活圈，加速台灣轉向永續能源的發展。