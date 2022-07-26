NEC獲7-ELEVEN POS系統訂單 亞洲第一萬店同步亮相

各家搶食POS（端點銷售系統），NEC台灣今（26）日表示，助力統一企業集團7-ELEVEN亞洲第一萬店的服務能量，透過NEC新世代POS系統，協助超商提升店鋪營運效能，進而強化未來商店營運模式與彈性的行銷推廣方案。

NEC台灣董事總經理賴佳怡表示，非常榮幸同時見證統一企業集團7-ELEVEN亞洲第一萬店的里程碑，NEC的新世代POS系統了解顧客消費喜好，運用創新技術，期待提供最佳消費體驗，很榮幸持續成為統一超商重要的策略夥伴。

NEC領先業界的零售科技解決方案旨在協助客戶共同創造的全新消費體驗，新世代POS系統穩定支援店鋪營運不中斷及各種彈性的業務需求，再加上NEC經驗豐富的維護團隊以7天24小時不間斷的維運支援全台灣零售業據點，協助零售業者快速反應市場變化，同時讓消費者享有全年無休與多元化的購物體驗。

在零售、流通產業深耕多年的NEC，深知零售業者面臨未來零售時代的挑戰與困境，因此隨著雲端架構盛行，可以靈活部署高效能的雲端資訊架構，NEC特別打造出雙架構並存的OmniPOS系統，包含三層式架構及兩層式雲端架構，亦可支援離線使用；此外，OmniPOS系統可同時適用於超商、超市、百貨與餐飲業四種不同的業別，只需要透過初始設定，不同業別的零售業者立即擁有不同功能需求的POS系統，協助零售業者輕鬆整合店鋪的維運、銷售與管理平台，創造前、後端結合的綜效，優化店鋪維運效能。

NEC指出，深耕台灣40年，持續憑藉著專業技術能量、豐厚的零售產業經驗，持續為零售業者創造客戶價值，為全民提供永續、便利的生活，以及多元的零售體驗服務。