華紙 獲亞洲企業社會責任獎「循環經濟領袖獎」

華紙（1905）建構全循環經濟，以孕育萬物的土壤為起點，從碳出發，使用製漿餘料資源化後的有機質肥料，讓農林業與紙漿廠共生共榮，獲得2022年亞洲企業社會責任獎（AREA）頒發「循環經濟領袖獎」。

AREA亞洲企業社會責任獎被譽為亞洲評價最高的永續獎項，「循環經濟領袖獎」主要表彰在循環經濟有顯著貢獻的企業，這是華紙繼2020年後第二度獲獎。華紙董事長黃鯤雄表示，華紙的永續發展政策為零廢棄，致力成為負碳排實踐者，華紙除了串連林漿紙產業，構築完整的「固碳」產業鏈，並轉型為「非塑材料全循環」供應品牌，加速朝全循環願景前進。

華紙原物料來自大自然的植物纖維，把生產過程中富含有機質的餘料，包括水處理廠的餘泥及製漿剩餘的木屑，加以混合經腐熟發酵，形成純天然有機質肥料，這是增加土壤有機質提升土壤存碳量最自然的方式，增加土壤內生物多樣性，兼顧肥效與親和大地，改善貧瘠土地有機質含量且調和酸性土壤，提高地上作物品質，深受農民喜愛更外銷日本農業材料機構。此為製漿餘料資源化後的成效，更達成零廢棄及再生循環經濟永續目標。總計華紙每年製造的有機質肥料的碳存量約4000噸CO2儲存於土壤中。

在農業循環效益上，華紙同時研發出無重金屬的除草覆蓋農地用紙，紙質弱鹼性可抵抗土壤酸化，並具透水、透氣效果，有效保護作物成長，於作物收成耕鋤後，直接回歸大地增進土壤碳匯。農地用紙跟有機質肥料兩者搭配，建構自然高儲碳的永續農業，促成農林業與紙工廠永續共好。

此外，華紙也致力生產固碳纖維產品，《益利CircuWell》非塑食安用紙，全紙材質無PE淋膜，已通過歐美生物可降解認證。使用後可直接進入現有紙類資源回收體系，系統性解決一次性塑膠容器造成的垃圾與環境問題，達到減碳、減塑與減廢的全循環效益。據估算，華紙每年包含《益利CircuWell》在內的產品，固碳含量為97萬噸CO2。

呼應2050年凈零碳排，華紙多路並行積極投入負碳行動，除提升材料利用、精進製程以提供低碳足跡的產品，同時也協助政府回收農林業剩料，發展生質能燃料、有機肥料高值化。另外還將擴大造林，並期待建立台灣土壤碳匯計算標準制度的方法學，幫助台灣發展完整碳權制度，促進早日達成淨零轉型目標。