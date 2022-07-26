快訊

中職／許基宏國道遭丟包事件惹議 兄弟球團致歉認有疏失

日本88歲明仁上皇驚傳心臟衰竭 最新病況曝光

如興驚爆財務危機...15億全民納稅錢恐也沒了 國發基金回應

複利太驚人！台塑連13年調薪 薪水增加逾半

經濟日報／ 記者魏鑫陽／即時報導
去年甫綜合加薪幅度達5.33%的台塑企業，今年總裁王文淵爽快拍板定案，年度調整經常性薪資幅度4.5%，等於每人每月加薪2,496元。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
去年甫綜合加薪幅度達5.33%的台塑企業，今年總裁王文淵爽快拍板定案，年度調整經常性薪資幅度4.5%，等於每人每月加薪2,496元。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

去年甫綜合加薪幅度達5.33%的台塑企業，今年總裁王文淵爽快拍板定案，年度調整經常性薪資幅度4.5%，等於每人每月加薪2,496元。不僅創38年來台塑（1301）加薪金額新高紀錄，也是自2010年以來台塑連續第13年加薪。經本報記者計算後，從2010年開始，台塑近13年年年調薪，最低也有1%，累計起來，加薪幅度高達50.07%（複利計算），台塑員工加薪很有感、很幸福。

依據台塑工會估算，台塑集團4家公司，母公司的員工數總計約3萬多人，若包括子公司、海外公司在內，台塑四寶合計約12萬名員工。若以每人加薪2496元計算，每月就必須多負擔薪資費用約3億元，這還不包含三節獎金的部分，以及隨薪資調整的勞健保費用，初估每年增加費用近40億元。

得知今年順利調薪4.5%，台塑員工對記者表示：「當然相當高興，今年加薪很有感。」因為去年公司有賺錢，當然會對調薪有期待，只不過去年調的幅度已經很大，所以原本想今年不會調這樣多，但知道調薪幅度後還是很高興，很期待8月的發薪日，因為還會補發7月加薪的部分。

由於亞洲金融風暴的關係，台塑在2009年時僅發5,000元慰勉金，而從2010年起算，台塑集團已經連續加薪13年，期間本薪調整幅度最高是2017年的3.88%，不過綜合調幅最高的則是2016年的5.48%，當年本薪調幅為3.5%，但因加發12,000元慰勉金。

台塑集團 加薪 王文淵

延伸閱讀

為擺脫全國最低薪 彰化縣府幫臨時人員加薪至2萬7千元

台塑集團加薪4.5％ 拍板

台塑工會幹部上午會面王文淵 爭取年度調薪4.5%

楊梅契作戶控台塑農場背信惡意解約 台塑回應這樣說

相關新聞

複利太驚人！台塑連13年調薪 薪水增加逾半

去年甫綜合加薪幅度達5.33%的台塑企業，今年總裁王文淵爽快拍板定案，年度調整經常性薪資幅度4.5%，等於每人每月加薪2...

中華海洋生技 雙獎臨門

中華海洋生技股份有限公司（Hi-Q）在生態循環養殖、食品健康與品質，以及社會公益等多方面，不僅著力甚深，更以「不斷精進再精進」自我期許，因而贏得社會的認同與專業的肯定，最近同時榮獲「第四屆品牌金舶獎」和「2022傑出生技產業金質獎」。中華海洋生技董事長張永聲強調，獲獎是肯定，更是鞭策，Hi-Q在感謝之餘，將秉持「永無止境追求自然健康快樂」的初衷，持續努力。

傳中科院百億投資岡山引擎製造中心 漢翔卻這樣解釋

漢翔公司今天表示，媒體報導漢翔擴大在高雄岡山發展為引擎製造中心，外傳中科院已投入新台幣百億元，協助在2024年完成建置，...

官民打造台灣綠工藝品牌 今年首波入選作品揭曉

為將工藝美學融入生活，並支持工藝產業，國立台灣工藝研究發展中心建構「台灣綠工藝Taiwan Green Craft」品牌...

台灣港務公司推動職場托育 打造友善育兒職場環境

台灣港務公司為落實推動總統提出「0-6歲國家一起養」政策及配合行政院「我國少子女對策計畫」，於基隆、臺中及高雄等三處，建...

工研院與嬌生集團跨國合作 推動台灣生醫產業發展

為了提升台灣生醫產業競爭力，經濟部工研院攜手美國嬌生集團（Johnson & Johnson），推出「台灣楊森計畫」，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。