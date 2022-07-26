複利太驚人！台塑連13年調薪 薪水增加逾半

去年甫綜合加薪幅度達5.33%的台塑企業，今年總裁王文淵爽快拍板定案，年度調整經常性薪資幅度4.5%，等於每人每月加薪2,496元。不僅創38年來台塑（1301）加薪金額新高紀錄，也是自2010年以來台塑連續第13年加薪。經本報記者計算後，從2010年開始，台塑近13年年年調薪，最低也有1%，累計起來，加薪幅度高達50.07%（複利計算），台塑員工加薪很有感、很幸福。

依據台塑工會估算，台塑集團4家公司，母公司的員工數總計約3萬多人，若包括子公司、海外公司在內，台塑四寶合計約12萬名員工。若以每人加薪2496元計算，每月就必須多負擔薪資費用約3億元，這還不包含三節獎金的部分，以及隨薪資調整的勞健保費用，初估每年增加費用近40億元。

得知今年順利調薪4.5%，台塑員工對記者表示：「當然相當高興，今年加薪很有感。」因為去年公司有賺錢，當然會對調薪有期待，只不過去年調的幅度已經很大，所以原本想今年不會調這樣多，但知道調薪幅度後還是很高興，很期待8月的發薪日，因為還會補發7月加薪的部分。

由於亞洲金融風暴的關係，台塑在2009年時僅發5,000元慰勉金，而從2010年起算，台塑集團已經連續加薪13年，期間本薪調整幅度最高是2017年的3.88%，不過綜合調幅最高的則是2016年的5.48%，當年本薪調幅為3.5%，但因加發12,000元慰勉金。