中華海洋生技 雙獎臨門

中華海洋生技股份有限公司（Hi-Q）在生態循環養殖、食品健康與品質，以及社會公益等多方面，不僅著力甚深，更以「不斷精進再精進」自我期許，因而贏得社會的認同與專業的肯定，最近同時榮獲「第四屆品牌金舶獎」和「2022傑出生技產業金質獎」。中華海洋生技董事長張永聲強調，獲獎是肯定，更是鞭策，Hi-Q在感謝之餘，將秉持「永無止境追求自然健康快樂」的初衷，持續努力。

中華海洋生技（Hi-Q）榮獲2022傑出生技產業金質獎。中華海洋生技／提供 「第四屆品牌金舶獎」由中華民國全國商業總會與新北市政府共同舉辦。Hi-Q多年來致力於ESG環保愛護地球的行動，從生產、研發到銷售，強調對環境、生物、供應商、消費者及社會五大方面都友善的態度，包括採用ERAS生態循環養殖系統(Ecological Recirculation Aquaculture System），輔以友善對待生物的信念，秉持推廣友善大地及助人的厚道精神，長期默默致力在人及動物各項社會公益投入，因此得到金舶獎評審的肯定而獲獎。

Hi-Q表示，中華海洋生技以「用心、專心、細心」為最基本的自我要求，比如，中央廚房依照HACCP食品認證標準，以Hi-Q Fresh生態循環養殖海鮮為主體所開發各種健康鱻食即時包，將中華海洋生技的優質產品推廣至國內外，希望讓廣大的民眾吃出健康美味又快樂。

此外，Hi-Q憑藉深厚且多元的研發與經營實力，同時榮獲台灣生技產業為促進台灣生技及製藥產業發展所舉辦的「傑出生技產業金質獎」。Hi-Q表示，中華海洋生技十餘年來斥資數億元，堅持科研精神，從安全實驗、細胞實驗、動物實驗，甚至與國內十大醫學中心、教學醫院進行人體臨床試驗，累計發表近60篇國際期刊論文，透過最嚴謹的科學方式，確保品質與安全，尤其是積極推動小分子褐藻醣膠研究及應用，在基礎及臨床研究上獲得具體成果，不僅營收穩健，更持續投入社會公益及綠色養殖，因而獲得評審團青睞。

中華海洋生技英文取名Hi-Q，意指「High Quality」。從養殖漁業起家，歷時24年探索海洋科研之路，將品牌定位為「守護全家人健康」的保健第一品牌，並持續實踐品牌遠景，打造「自然、健康、快樂」的企業理念，將ESG注入企業內部，成為永續DNA，追尋「對土地有善，對身體友善」的品牌使命，提出友愛大地方案，聚焦於海洋保育、環境保護、關懷社會等議題，以在地的人文、土地關懷，使消費者回歸在地和當令，為生活注入自然與快樂。

2015年Hi-Q成立台灣聯合抗癌協會後，持續不定期免費提供褐藻醣膠保健食品，讓貧病朋友也能得到健康的支持，2016年並發起「厚道捐款」項目，以「您買一條魚，我捐一條魚」活動，引領消費者將日常的消費轉化為善心，結合大眾的力量讓資源匱乏的孩童、長輩都能吃到健康好魚，迄今已捐出16萬條魚。