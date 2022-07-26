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官民打造台灣綠工藝品牌 今年首波入選作品揭曉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2022「台灣綠工藝」品牌首波入選作品「蛻變‧重生」。圖／台灣工藝研究發展中心提供
2022「台灣綠工藝」品牌首波入選作品「蛻變‧重生」。圖／台灣工藝研究發展中心提供

為將工藝美學融入生活，並支持工藝產業，國立台灣工藝研究發展中心建構「台灣綠工藝Taiwan Green Craft」品牌，以此為平台向全國募集國內工藝好物，精選通過才協力行銷推薦給國人，而今年首波入選作品共21件，持續募件至9月底。

工藝中心指出，工藝源自於生活，為向大眾推薦台灣工藝好物，並支持工藝產業，該中心2021年以「自然、循環、平衡、寬容、生命力」精神建構「台灣綠工藝」品牌，藉此集結國內原創工藝，為國人選品，也讓源於大地的工藝走入生活日常。

工藝中心張仁吉主任說，台灣綠工藝是以工藝本質出發，利用天然素材易於回收與再利用，並善用材料特性進行製作，產品上講究美學與實用兼備，不僅好看也要順手，以創造力與實踐精神延續工藝生命，賦予能量。

而今年度「台灣綠工藝」品牌募件於5月開跑，經募集選品，第一波入選作品共21組，不僅有以竹篾優雅製成的耳環、以舊窗框再製的木筆套組、自然藍靛染得捲是鋼筆袋及圍巾，還有俏皮的陶犀牛等，充分展現台灣工藝的創意及美好。

工藝中心表示，2022「台灣綠工藝」品牌仍在持續募件，報名開放至9月30日止，凡是依法設立或立案登記，且具統一編號的工藝廠商，作品在台生產製造得量產銷售，均可投件，報名方式一律採線上報名，詳情可見https://reurl.cc/QLj9Qo

凡是作品入選「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」品牌，工藝中心將協力品牌形象設計，以及OMO（虛實整合）行銷，因此歡迎國內各工藝品牌踴躍投件，共同加入「台灣綠工藝」行列，一起用工藝打造美好生活。

2022「台灣綠工藝」品牌首波入選作品「犀旺（希望）」。圖／台灣工藝研究發展中心提供
2022「台灣綠工藝」品牌首波入選作品「犀旺（希望）」。圖／台灣工藝研究發展中心提供
2022「台灣綠工藝」品牌首波入選作品「自然的路徑－桂竹系列飾品」。圖／台灣工藝研究發展中心提供
2022「台灣綠工藝」品牌首波入選作品「自然的路徑－桂竹系列飾品」。圖／台灣工藝研究發展中心提供
2022「台灣綠工藝」品牌首波入選作品「藍染捲式鋼筆袋」。圖／台灣工藝研究發展中心提供
2022「台灣綠工藝」品牌首波入選作品「藍染捲式鋼筆袋」。圖／台灣工藝研究發展中心提供
2022「台灣綠工藝」品牌首波入選作品「五月桐花圍巾」。圖／台灣工藝研究發展中心提供
2022「台灣綠工藝」品牌首波入選作品「五月桐花圍巾」。圖／台灣工藝研究發展中心提供

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