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台灣港務公司推動職場托育 打造友善育兒職場環境

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
基隆港職場教保中心室內模擬圖。圖/台灣港務公司提供
基隆港職場教保中心室內模擬圖。圖/台灣港務公司提供

台灣港務公司為落實推動總統提出「0-6歲國家一起養」政策及配合行政院「我國少子女對策計畫」，於基隆、臺中及高雄等三處，建置職場教保中心，提供員工(孫)子女優先登記就讀，強化企業育兒友善環境及家庭支持功能，並將名額開放外部幼兒就讀，減輕爸媽育兒負擔、孩子獲得更佳妥善照顧，擴大社會效益。

各職場教保中心之招收名額為60名，收托年齡為2至6歲之幼童，委託由具有幼教專業經驗之外部非營利法人經營管理，基隆委託由「社團法人台灣幼兒早期教育協會」、台中委託由「財團法人星光教育基金會」，高雄則委託由「社團法人高雄巿社區教育協會」，三處非營利法人經營團隊均與臺灣港務公司完成簽約，預計於2022年8月中旬起陸續開班營運，正式提供托育服務。

台灣港務公司表示，基隆港、台中港及高雄港三處職場教保服務中心不管是內部裝修及外部環境均以幼兒需求為發想，提供小朋友創造及想像力之適性啟蒙環境，並注重設施安全性及購置新穎多元性教學設備。

基隆港職場教保中心特別規劃廣大的戶外遊戲空間，豐富小朋友的活動體驗，並強健活動能力。因應職場教保中心之設置，中心所在之建築物其餘樓層未來招商方向，將結合親子餐廳、書坊、才藝班、安親等產業，整合家庭、親子相關資源，帶動城市與社區之教育產業共生發展。

台中港職場教保中心為全新建物，基地面積約為1,300坪，並規劃有不同功能之獨立空間，可因應各類教學模式調整，透過室內的大落地窗讓自然光明亮室內空間，同時可讓小朋友視線觸及窗外大自然樹林景色，刺激感官發展。整體設計強調視覺穿透，跳脫一般方正格局，營造多元空間意象，增加小朋友在學習及活動上的美感體驗。

高雄港職場教保中心位於高雄港旅運中心二樓，是眺望高雄港區景色的最佳位置，室內主要運用色彩明亮的淺色調，整體設計強調通透性，與港區第一排的無敵海景互相搭配，呈現大海、大港的廣闊意象，並將結合海洋、港口等區域條件，發展特色教育，建構小朋友對於國際、世界觀之雛形概念，也因應高雄港職場教保中心得天獨厚的地理位置，期望每一位小朋友，都具有高雄豔陽般的熱情爽朗及大海般的溫柔包容。

台灣港務公司表示，建置職場教保服務中心除為配合國家重大政策，亦為港務公司回饋員工與社會之心意，透過教育資源共享，促進港務公司與社會家庭之連結，支持年輕家庭生養、撫育下一代，提供讓家長安心、小朋友開心的友善育兒環境。

高雄港職場教保中心室內模擬圖。圖/台灣港務公司提供
高雄港職場教保中心室內模擬圖。圖/台灣港務公司提供

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