安平港首座貨櫃集散站單月破百櫃 看好發展評估擴場中

台南市政府積極推動安平港觀光與貿易發展，與台灣港務公司成立平台共同合作開發、招商，吸引誠益自貿通運股份有限公司斥資3億元，投資興建安平港首座貨櫃集散站，單日最大可吞吐276個貨櫃，並提供24小時貨物裝櫃、裝船等一條龍服務，能有效節省運輸成本，並為安平港貨櫃運輸寫下新里程碑。

誠益自貿通運特助王駿為表示，安平港貨櫃集散站的最大吞吐貨櫃量為276個，去年10月啟用至今，單月出口貨櫃數量平均約為100個，未來還有成長空間，公司看好長期發展，正評估擴增場區，提升服務效能。

台灣港務公司總經理陳劭良表示，安平港首座貨櫃集散站的櫃場佔地面積為2.5公頃，場區內不僅具有現代化1500坪自貿物流倉庫，另有2棟符合消防法令的高規格危險品倉庫，櫃場內設有2百餘座冷凍貨櫃儲位及超過百座的一般貨櫃儲放區，期能整合海運船務、裝卸、倉儲、運輸等貨櫃物流服務串聯，使安平港整體商港服務再升級。

王駿為指出，遠洋貨櫃過去都在高雄港報關、結關，再經過4、5天的裝船時間；台南安平港有了貨櫃集散站後，能提供預先報關服務，在地業者還能有4、5天的裝櫃緩衝期，有效提升作業的便利性。另外，船公司靠岸裝櫃需要每天支應高額租金，都希望能在最短的時間出港，台南貨櫃集散站不但有預報結關功能，還提供24小時裝櫃、裝船的一條龍服務，讓貨運業者、船公司都能節省更多的時間與成本。

市長黃偉哲表示，感謝誠益自貿通運斥資3億投資興建貨櫃集散站，除豎立安平港貨櫃運輸新里程碑外，未來可望為大台南地區、甚至雲嘉地區提供周邊產業貨櫃物流、集散服務，更有助於奠定未來開闢近洋固定航線的基礎，港市將持續緊密合作，朝水岸自貿港口雙目標穩健邁進，一同帶動台南城市的經濟發展。

經發局長陳凱凌說，安平港首座貨櫃集散站落成啟用後，可供散雜貨及貨櫃進出口、轉運作業、冷鏈物流、自由貿易港區業務等多元化服務，也可使地方產業、內陸物流業者與港區倉儲作業進行雙向垂直整合，有效節省高雄-台南間的運輸成本，期在未來能分擔高雄港的海運負載，並使台南業者在近洋海運貨物運輸有更多元的選擇。