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另一波BA.5疫情海嘯將至？學者估台「爆發時間點」

購屋族最夢幻公設是這項！ 6成認這公設沒必要

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／台灣房屋提供
示意圖／台灣房屋提供

許多住宅社區推案時總是規劃許多公設來吸引買氣，但有些公設並不受購屋人青睞 。台灣房屋集團「2022年住宅公設大調查」統計結果顯示，超過6成民眾認為三溫暖沒必要，是最多人認為CP值低的公設。

其次為大樓常見的游泳池，另外包括棋藝室、廚藝教室等，也都被購屋族打入冷宮。

最實用的公設為垃圾處理區，超過8成民眾票選為最實用公設冠軍，其次為郵件包裹收發區，獲得近7成民眾認同，許多大樓標配的「健身房」則位居第三。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，每個人對於居住生活品質要求不同，許多豪客喜歡社區有游泳池、三溫暖，但這些休閒型設施使用頻率因人而異，且管理和維護成本較高，加重管理費負擔，對於一般購屋族來說相對不划算，才會登上CP值最低的公設。

由於現代人工作忙碌，且網購發達，垃圾處理和包裹收發，對於朝九晚五的上班族而言，這些民生服務型的公設使用率高，相關設備建置就顯得更加重要。

進入疫情時代，民眾生活型態轉變，對住宅公設的需求也有了變化，民眾在疫情時代最期待的夢幻公設，有近五成民眾希望住家能有冷藏/冷凍包裹室，其次為出入口無塵淨化區。

另外還有外送餐點保存室、送餐菜梯、垃圾冷藏室，甚至還希望自家社區能有露營烤肉區、個人會議室、寵物日光區等空間，都成為現今購屋族，最夢幻的公設名單。

張旭嵐分析，疫情時代減少外食，在家用餐時間增加，食品低溫宅配、餐飲外送需求和頻率大增，社區如能為包裹、餐點設置溫控保存空間，能降低接觸風險又能妥善存放，對民眾來說更為經濟又實用，現在也有社區引進無接觸的收發櫃，也成為疫後社區服務進化的趨勢。

另外國內新案公設比多在30%以上，不過統計顯示，有近6成8的民眾認為20%以下才合理，而認為公設比30%以上合理的不到1成。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，公設比高低，牽涉到實際能使用到的室內坪數，購屋族當然期待越低越好。

不過從2005年開始，建築法規新制規定，8樓以上建築需設雙安全梯，11樓以上需有排煙室等，因此之後新大樓法定必要公設，皆比早期建築多了3~5%，加上現今建商多規劃多元的休閒公設吸客，目前新大樓建案公設比33~35%已是市場平均值，等於有約1/3的購屋預算是用在買公設上，如果購屋族偏好低公設物件，可鎖定透天、公寓或屋齡20年以上的中古華廈大樓，實用性更大。

資料來源／ 台灣房屋
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