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米其林發布會8月30日回歸 首納台南、高雄

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

經過過去兩年的不確定，2022年的星級餐廳發布會以及晚宴將在8月30日於臺北文華東方酒店舉行，指南名單也將首度納入臺南與高雄兩座新城市。希望為餐飲業打氣、帶來力量。

星光燦爛的晚宴此次邀請分別出身於不同地方包括臺中、屏東以及宜蘭的三位在地主廚，連同三位深耕在地的特邀主廚聯合獻藝，呈現六道精彩菜色，向多元的餐飲文化致敬，豐富的餐飲風貌帶來的活力與能量，吸引了來自全世界的頂尖人才。

三位在地主廚包括台北米其林二星餐廳態芮主廚何順凱、一星餐廳天香樓主廚楊光宗、以及一星餐廳米香主廚陳永華。新加坡出身的台中米其林二星餐廳JL Studio大廚林恬耀、台北米其林二星餐廳Logy日籍主廚田原諒悟，以及台北米其林一星餐廳雅閣香港出身的大廚張國邦也將共襄盛舉。幾位大廚將向在地飲食風味與食材致敬，並從代表性的街頭美食取材與發想菜色。

必比登推介推薦「物有所值」的美食，向來廣受歡迎。今年的必比登推介名單將於星級餐廳發布會一週前的8月23日發布。

《米其林指南》必比登推介以及星級餐廳的評選標準全球一致，米其林評審員會針對所有的料理種類評選，並只關注盤中食物的品質。評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗，包括食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。地點、裝潢、服務以及設施等都不囊括在評選標準之中。

在快速變動的數位時代，《米其林指南》也採取了新的名單發布方式，在每年年度的發布會之前，先即時新增新入選的餐廳名單。自4月13日以來，每月第二個星期三，即時新增名單將發布於《米其林指南》網站以及 App上。希望透過這樣固定的發布與更新，能提供更多關注這些餐廳的機會，也能定期支持並發掘新餐廳。

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