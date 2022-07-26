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另一波BA.5疫情海嘯將至？學者估台「爆發時間點」

全家新開店平台「超級好賣」支援冷凍店到店、運費99元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「超級好賣」將於近期推出專屬APP，提供社群賣家全方位的便利服務。圖/全家提供
「超級好賣」將於近期推出專屬APP，提供社群賣家全方位的便利服務。圖/全家提供

全家（5903）因應「全民皆賣家」的社群電商時代，明（27）日正式推出全新開店平台「超級好賣」，其為好賣+開店平台升級版，主打提供小賣家常溫、冷凍的多溫層店到店服務，且有便利商店首見的團購折扣自動結單，除兩大特色服務外，同步創建多元金流模式、賣家聊聊、會員分層管理、SEO搜尋等四大功能。另外，為協助賣家用手機即可隨時隨地管理訂單，「超級好賣」也將於近期推出專屬APP，提供社群賣家便利服務。

近年受疫情影響，網購已成民眾購物主流，而結合社群平台的電商購物模式尤其蓬勃發展，促動許多個人小賣家應運而生。

全家E-Retail事業部部長王啟丞表示，社群電商當道，許多自帶流量的社群賣家運用社群平台創業，全家2019年首推「好賣+」開店平台，吸引近40萬名賣家、開設近百萬個賣場，成交超過2300萬筆訂單。今年再推出全新升級的「超級好賣」開店平台，特別瞄準社群電商中日盛的團購風氣以及疫後消費者對冷凍食品的網購需求高漲。且原「好賣+」開店平台用戶可一鍵轉移資料至「超級好賣」，快速體驗各樣新功能。

全家所推出的「超級好賣」社群電商平台，持續從物流、金流、資訊流的「三流服務」展開優化。在物流服務方面，因應疫情期間攀升的冷凍食品購物需求，新增「冷凍店到店」服務，運費只需99元，優於市面上冷凍貨運收費，適合販售海鮮及冷凍調理食品賣家使用，未來也將增加常溫宅配，賣家可直接將貨物送到消費者手上。

另外，對應消費者喜愛呼朋引伴的團購風潮，「超級好賣」更創便利商店之先，推出平台團購系統收單功能，賣家可自主設定結單時間及滿件數折扣，讓消費者輕鬆揪團享便宜；在金流優化部份，則提供運費後扣及一週2次匯款服務，提升賣家資金周轉靈活度。

在資訊流方面，則推出「聊聊」功能協助買賣雙方即時溝通，同時也優化會員分級管理功能，賣家可針對消費者購物型態進行標籤分級，還可黑名單封鎖不良買家。另外，若想增加賣場曝光度，提升銷售機會，賣家可開啟SEO功能，讓賣場可直接被搜尋。

為歡慶「超級好賣」開店平台正式上線，全家7月27日-8月31日推出常溫運費35元 （原價60元）、冷凍運費99元（原價180元）優惠價，7月27日至8月15日近三周更加碼推出購物金回饋活動，凡賣家累積寄貨滿30件，每件皆可獲7元「全家」購物金回饋。

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