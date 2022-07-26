委託日本打造的澎湖輪 明年8月交船營運

交通部航港局表示，澎湖輪的建造是為取代已營運33年的台華輪，其主要交通需求是以運送車輛及民生物資為主要目的，高速船多採輕構化設計，東北季風期間受限海氣象條件必須停航，無法提供穩定海運服務，且未來澎湖輪導入美學設計及休閒娛樂功能，旅客可享受在航程中全新的體驗與樂趣，以及慢活休閒感受，經航港局向地方民意代表及澎湖縣政府說明後，相關單位均表示理解與支持，目前澎湖輪正在日本內海船廠設計建造中，預計8月開工，明年4月下水，8月返台交船營運。

澎湖輪規劃全長約120公尺、船寬21公尺、船速不小於22節，載客數600人以上（臥鋪300人）、駛上駛下空間規劃可同時裝載80輛小客車、四輛大型遊覽車及十個貨櫃裝載量（含冷凍櫃），新船規格設計可大幅改善台華輪載車空間不足問題，大型遊覽車位的設計並可為澎湖未來觀光注入新的動能。

離島船舶設計必須周延考量實際需求、營運可行性，以及穩定服務的提供，航港局於規劃過程已會同相關單位作完整專業考量，目前澎湖輪已於2021年6月29日與台灣航業公司完成簽約，並由台航公司委託日本內海造船株式會社承造，於明年8月交船營運，提供澎湖鄉親更優質的離島海運服務。