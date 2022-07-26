觀光局歡迎你來穆斯林美食館 清真美食免出國也能體驗

今年度交通部觀光局攜多家台灣優良清真認證商家，於8月5日至8月8日在台北世貿一館，以「Ahlan wasahlan (阿拉伯語歡迎光臨之意)」首度打造美食、文化、歷史特色的「穆斯林美食館」參加2022台灣美食展，伊斯蘭圖騰的展場風格，還原了阿拉伯傳統的市場樣貌，並且將重要的經典元素與現代設計手法相結合，穆斯林美食館將成為最異國魅力的攤位，步入其中仿佛身歷其境。現在到活動官網tce2022.stm-c.com票選最愛清真美食，就有機會免費逛美食展或拿小禮物。

國內及在台外籍穆斯林約有28萬人，雖然人口基數不大，但全世界穆斯林人口中佔了總人口比例約四分之一，將近有19億人，未來伊斯蘭市場價值成長相當可觀，隨政府近年來新南向政策，觀光局致力推廣穆斯林友善環境，吸引相當多的穆斯林旅客前來，除了於公共場所設置祈禱室，並且鼓勵民間業者取得清真認證餐飲與旅宿，在友善國內外穆斯林旅遊需求非常有成效。

為讓國人深度了解穆斯林飲食文化，觀光局「穆斯林美食館」邀請國內炸雞大師、張家清真黃牛肉麵、阿里巴巴的廚房印度料理、MAVI土耳其餐廳、Saha料理中央廚房等餐廳業者現場提供多元穆斯林美食。又培養國人接待穆斯林旅客禮儀並尊重宗教習俗，穆斯林美食館設計了由穆斯林文化藝術中，典型的伊斯蘭裝飾圖案(又稱為阿拉伯裝飾風格)；這種裝飾常利用花卉簇葉或水果等圖案作為要素，因此設計選擇素雅的花卉裝飾入口意象；並且以波斯風格的清真寺為參考，以錐形的磚柱的拱門造型，具經典代表性。

觀光局今年也特別邀請在台土耳其網紅「圖佳」領遊客逛穆斯林美食，圖佳曾多次擔任電視節目來賓，分享在台生活、也常在自己Youtube頻道分享台灣及土耳其兩國文化不同，本身就是穆斯林的圖佳將親身帶遊客品嚐館內多項不同菜系美食，以及體驗台北清真寺的文化導覽、手工DIY伊斯蘭紀念品，現場還推出折價券及打卡小禮等多樣化活動讓遊客滿載而歸，本次展館也依據穆斯林飲食、服裝、禮拜、習慣、住宿的文化特性，規劃了相對應的文化展示區；以沉浸式展示方式，設置穆斯林的情境區、服飾區與禮拜室，穆斯林美食館喊出「Ahlan wasahlan」要國人親身體驗奧妙的穆斯林文化。

2022台灣美食展穆斯林美食館資訊：

活動日期：2022年8月5日(星期五)至8日(星期一)

活動時間：早上10點至下午6點

活動地點：台北世貿一館(台北市信義區信義路五段5號)

攤位編號：穆斯林美食館A133

活動官網：tce2022.stm-c.com