如興早就不對勁！ 網意外「重訊一句話」：又刷新下限

牛仔褲代工廠如興（4414）爆發五個月沒董事長爭議後，今（25）日晚間發新聞稿坦承陷入重大財務困難，公司幾至脫序。有不少網友早就注意到如興誇張行徑，直批「刷新下限」。

PTT出現一系列討論文，其中一名網友指出，如興19日開過一次記者會，幾乎什麼都沒回答，今天再次召開重訊記者會，「我建議直接從30分30秒現場提問的環節開始看起，我認為蠻有趣的，問題不算刁鑽，但就是回答不出來」，他認為這情況顯示出台灣公司治理的鬆散，甚至在重訊記者會上表明後續不再接受任何問題，「會不會再開第三次呢～曾經我以為某間飲料廠已經是底限了，沒想到今天又刷新下限」。

另一名內行網友表示，一間公司搞成這樣「也是厲害了」，平常百姓欠錢不還查封，這公司還能跟銀行「溝通」，別人常說債多不愁，「當你借到某種程度，換銀行怕你了」，而且欠錢就算了，好笑的是2月換董事長，拖到7月發重訊，證交所才發現不對勁。「然後公司就裝模作樣跑去查，然後說改派令鎖在業務櫃裡面，被刻意隱瞞，已經正式報警」。

後來，前董事長簽季報、年報主持股東會時，沒半個人發現不對勁，如今董事長新上任才說公司財務有問題，網友質疑「整整半年公司上下忙著幹嘛？這新上任是不是來背鍋的就不清楚了，至於國發基金大家不用擔心，反正也不是第一次放水流了」。

大家紛紛質疑「又是錢卡在中國」、「連視同自備款的現金水位都是借來的」，也有人開酸「國發基金可憐啊」、「7.15才當董事長的，窩（我）不知道」、「慶富案也是和高層吃飯完就搞定了」、「這間還沒下市真的是奇蹟」。